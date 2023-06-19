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Трое представителей «Барсы» выиграли Лигу Наций в составе сборной Испании

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После 120 минут игры и ничьей 0:0 сборная Испании одолела Хорватию в серии пенальти (5:4) в финале Лиги Наций.

Трое представителей «Барселоны» – Жорди Альба, Гави и Ансу Фати – стали чемпионами турнира.

И в отличие от титулованного Альбы, для юных представителей «сине-гранатовых» это первый международный трофей со сборной. Кроме того, Гави стал самым молодым игроком в истории национальной команды Испании, которому удалось выиграть кубок – футболисту всего 18 лет, 10 месяцев и 13 дней.

Поздравляем, парни!

1 комментарий

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MK
Поздравляем, рад за наших) странно что Педри и Бускетс отсутствует среди номинантов
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