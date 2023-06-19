После 120 минут игры и ничьей 0:0 сборная Испании одолела Хорватию в серии пенальти (5:4) в финале Лиги Наций.

Трое представителей «Барселоны» – Жорди Альба, Гави и Ансу Фати – стали чемпионами турнира.

И в отличие от титулованного Альбы, для юных представителей «сине-гранатовых» это первый международный трофей со сборной. Кроме того, Гави стал самым молодым игроком в истории национальной команды Испании, которому удалось выиграть кубок – футболисту всего 18 лет, 10 месяцев и 13 дней.

Поздравляем, парни!