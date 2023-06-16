FC BARCELONA
Блог

«Это не секрет». Левандовски рассказал, почему «Барса» так гонится за Киммихом

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Футбол Футбол

Роберт Левандовски продолжает публично подталкивать «Барселону» к трансферу Йозуа Киммиха:

«Все знают о качествах Киммиха. О таком игроке, как он, мечтает каждый тренер, это не секрет. «Барселона» всегда ищет лучшие варианты.

Но сейчас я не скажу ничего больше, потому что хочу спокойно отправиться в отпуск».

Киммих остается целью «Барсы» на это лето. По сообщениям, «Бавария» не хочет вести переговоры о продаже немца.

Однако сообщается, что агент игрока предлагал его каталонцам. 28-летний Киммих недоволен решением «Баварии» уволить Юлиана Нагельсманна, и хочет поиграть за пределами Германии.

В прошлом сезоне Киммих забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

Agent Lewandowski brokering a move for Joshua Kimmich? - Bavarian Football Works

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Один лучший вариант уже есть, ждём второго)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий