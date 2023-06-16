Роберт Левандовски продолжает публично подталкивать «Барселону» к трансферу Йозуа Киммиха:

«Все знают о качествах Киммиха. О таком игроке, как он, мечтает каждый тренер, это не секрет. «Барселона» всегда ищет лучшие варианты.

Но сейчас я не скажу ничего больше, потому что хочу спокойно отправиться в отпуск».

Киммих остается целью «Барсы» на это лето. По сообщениям, «Бавария» не хочет вести переговоры о продаже немца.

Однако сообщается, что агент игрока предлагал его каталонцам. 28-летний Киммих недоволен решением «Баварии» уволить Юлиана Нагельсманна, и хочет поиграть за пределами Германии.

В прошлом сезоне Киммих забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.