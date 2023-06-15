Как горячие пирожки. Стало известно, футболки каких трех игроков продавались лучше всего в первый день после презентации
Сегодня «Барселона» наконец представила свою домашнюю форму на предстоящий сезон 2023/24. И тут же новая коллекция стала доступна для покупки по всей Испании и за ее пределами во всех официальных фан-магазинах.
Новый комплект пользуется огромным успехом, и пользователь твиттер memorabilia1899, специализирующийся на инсайдах о форме, сообщил, что футболки трех игроков продавались лучше остальных.
Вот как выглядит топ-3 самых продаваемых маек за первый день:
1. Гави №6
2. Педри №8
3. Роберт Левандовски №9
Кстати, Педри и Роберт даже лайкнули этот пост.
Гави получил легендарную шестерку, долгое время принадлежащую нынешнему главному тренеру Хави, только в феврале этого года, но уже у многих фанатов она ассоциируется именно с юным полузащитником.
Ну и мы только можем предполагать, сколько сотен молодых болельщиц ринулись за футболками кумира в первый же день продаж.
А чью форму купили бы вы?
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