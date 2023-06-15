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Как горячие пирожки. Стало известно, футболки каких трех игроков продавались лучше всего в первый день после презентации

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Сегодня «Барселона» наконец представила свою домашнюю форму на предстоящий сезон 2023/24. И тут же новая коллекция стала доступна для покупки по всей Испании и за ее пределами во всех официальных фан-магазинах.

Новый комплект пользуется огромным успехом, и пользователь твиттер memorabilia1899, специализирующийся на инсайдах о форме, сообщил, что футболки трех игроков продавались лучше остальных.

Вот как выглядит топ-3 самых продаваемых маек за первый день:

1. Гави №6

2. Педри №8

3. Роберт Левандовски №9

Кстати, Педри и Роберт даже лайкнули этот пост.

Гави получил легендарную шестерку, долгое время принадлежащую нынешнему главному тренеру Хави, только в феврале этого года, но уже у многих фанатов она ассоциируется именно с юным полузащитником.

Ну и мы только можем предполагать, сколько сотен молодых болельщиц ринулись за футболками кумира в первый же день продаж.

 

А чью форму купили бы вы?

1 комментарий

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Игорь Климов
И это было вполне ожидаемо, что футболки этих игроков будут пользоваться повышенным спросом!
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