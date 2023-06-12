FC BARCELONA
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7 игроков «Барсы» возвращаются из аренд – каталонцы намерены оставить только двоих. Кто эти счастливчики?

Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Алекс Кольядо Алекс Кольядо
Франсишку Тринкау Франсишку Тринкау
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Самюэль Умтити Самюэль Умтити
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Клеман Лангле Клеман Лангле
Футбол Футбол

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» планирует провести встречу с шестью из семи своих игроков, уехавших в аренду.

Речь идет о Клемане Лангле, Серджиньо Десте, Самюэле Умтити, Алексе Кольядо, Нико Гонсалес и Эзе Абде.

«Барса» ожидает, что «Спортинг» активирует опцию выкупа Тринкау за 7 млн евро и оставит его у себя.

Сообщается, что только Абде и Нико останутся в клубе в следующем сезоне, так как «Барса» планирует распродажу.

Хоть каталонцы и планируют оставить Нико и Эбде, им придется проявить себя перед Хави во время предсезонки. Алекс Бальде именно так сохранил место в команде прошлым летом.

Barça defines its position with Nico González in the face of its 'exit operation'

6 комментариев

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СД18
Дэста нужно с собой в США брать и там кому то продать, как Пуча в том году.
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rouzha
открывал новость с опасениями, к счастью, всё правильно.

Кольядо жаль, Барса некрасиво с ним поступила, надеюсь, он ещё сможет свою карьеру разогнать.
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TemaGovnoed
Ттх выкупит Лангле, Умтити скорее всего тоже уйдет
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Cannabioz
Сейчас глянул ради интереса трансферы Барсы за последние 6 лет-это кабздец. Просто погуглите, сколько откровенного хлама прошло через этот клуб, большая часть этих трансферов пылит в середняках и ниже
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Flow market Victor Mercedes
Хоть что-то адекватное за последнее время от руководством клуба
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cektor
Лангле же вроде в ттх остантся
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