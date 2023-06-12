7 игроков «Барсы» возвращаются из аренд – каталонцы намерены оставить только двоих. Кто эти счастливчики?
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» планирует провести встречу с шестью из семи своих игроков, уехавших в аренду.
Речь идет о Клемане Лангле, Серджиньо Десте, Самюэле Умтити, Алексе Кольядо, Нико Гонсалес и Эзе Абде.
«Барса» ожидает, что «Спортинг» активирует опцию выкупа Тринкау за 7 млн евро и оставит его у себя.
Сообщается, что только Абде и Нико останутся в клубе в следующем сезоне, так как «Барса» планирует распродажу.
Хоть каталонцы и планируют оставить Нико и Эбде, им придется проявить себя перед Хави во время предсезонки. Алекс Бальде именно так сохранил место в команде прошлым летом.
Кольядо жаль, Барса некрасиво с ним поступила, надеюсь, он ещё сможет свою карьеру разогнать.