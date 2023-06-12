FC BARCELONA
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11 футболистов «Барселоны» сыграют в матчах своих сборных на этой неделе

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Ла Лига завершилась, но это не значит, что футболисты могут расслабиться. На этой неделе состоятся матчи национальных сборных, и ряд представителей «Барселоны» примет в них участие.

Нидерланды vs Хорватия. Френки Де Йонг будет в составе сборной Нидерландов участвовать в полуфинале Лиги Наций в эту среду.

Испания vs Италия. Гави, Ансу Фати и Жорди Альба могут сыграть за Испанию во втором полуфинале Лиги Наций в четверг.

Дания vs Северная Ирландия. Андрес Кристенсен поможет датчанам в отборочном матче на Евро в эту пятницу.

Гибралтар vs Франция. Усман Дембеле и Жюль Кунде тоже проходят отбор на Евро вместе в Францией в пятницу.

Польша vs Германия. Роберт Левандовски будет противостоять Тер Стегену в пятничном отборе на Евро.

США vs Мексика. Хулиана Араухо ждет большой матч утром в пятницу в Лиге Наций КОНКАКАФ.

Замбия vs Кот-д'Ивуар. Франк Кессиэ сыграет в квалификационном матче Кубка африканских наций в субботу.

Какое противостояние будет самым интересным?

 

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Левандовски против МАТШ 😁👍🏻
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