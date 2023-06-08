Летом следующего года у Хави истекает контракт с «Барселоной». Ожидается, что тренер, который в этом сезоне подарил каталонцам долгожданное чемпионство, продлит соглашение и останется в клубе.

По данным издания Cadena SER, по новому контракту Хави хочет получать 12 млн евро после уплаты налогов. Источник добавляет, что пока «Барса» не готова удовлетворить запросы специалиста.

Допустим, «блауграна» нашла выход из сложной финансовой ситуации и выкроила из бюджета 12 млн для Хави. В таком случае любопытно сравнить зарплату тренера с заработком игроков команды.

Специалист мог бы потеснить своих подопечных и занять вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны»: после Де Йонга, но перед Левандовским:

1. Френки де Йонг – 18 млн евро (после вычета налогов, зарплата в год);

2. Роберт Левандовски – 10 млн евро;

3. Ансу Фати – 6,7 млн ​​евро;

4. Жюль Кунде – 6,5 млн евро;

5. Рафинья – 6 млн евро.

Но не все так просто! Марта Рамон Горина из RAC1 сообщает, что по новому контракту Хави будет зарабатывать 8 млн евро до вычета налогов. Если верить этому сообщению, то тренер не попал бы и в десятку самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

Зарплата Де Йонга до вычета налогов составляет 37,5 млн евро в год, он уверенно занимает первое место в рейтинге. В конце топа находятся Кристенсен, Тер Стеген и Кессиэ – все трое получают 9 млн до вычета налогов, Хави расположился бы следом. А сразу за тренером следует Араухо с зарплатой в 7 млн евро до вычета налогов.

Как вам такие зарплаты в «Барселоне»?