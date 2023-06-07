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Самый добрый момент этого дня 💙❤️ После матча «Барса» — «Виссел Кобе» Иньеста уделил внимание всем игрокам «блауграны»

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Чистая любовь.

Сразу после окончания сезона «Барселона» во главе с Хави отправилась в Японию, чтобы сыграть с «Виссел Кобе».

Этот матч был особенно важен для экс-полузащитника каталонцев Андреса Иньесты, ведь, во-первых, обе команды занимают особое место в его сердце, а во-вторых, этим летом он покинет японский клуб, чтобы продолжить свою карьеру в новом месте.

«Барса» вышла победителем из этой встречи (2:0), но Андрес явно был так же доволен, как если бы результат был абсолютно обратным. После того, как прозвучал финальный свисток, легендарный футболист нашел время на то, чтобы пообщаться с каждым из игроков «блауграны», даже если они не были знакомы до этого дня.

Судя по видео, для юных игроков «Барсы» этот момент был особенно значимым, даже Гави не смог сдержать слез, не то что менее опытные члены команды. К сожалению, мы не знаем, что Андрес говорит нынешним представителям каталонского клуба, но, судя по улыбкам на их лицах, он продемонстрировал им свою полную поддержку.

Как же жаль, что Педри, который восхищается Иньестой с самого детства, не смог поехать в Токио из-за травмы.

Но все равно видеть такую преемственность поколений дорогого стоит.

1 комментарий

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Nogoi89
Батя футбола для многих, конечно.
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