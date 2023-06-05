Его мысли только об одном.

Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» только прошлым летом, и он сам приложил большие усилия для того, чтобы этот трансфер состоялся, однако это совсем не смущает Саудовскую Аравию. Представители руководства страны активно занимаются поиском игроков мирового уровня, которые захотят последние годы карьеры провести на Ближнем Востоке, поднимая престиж чемпионата, и они не могли пройти мимо польского нападающего.

Роджер Торелло, журналист Mundo Deportivo, ссылаясь на источники, близкие к игроку, сообщил, что они подтверждают, что Саудовская Аравия заинтересована в игроке.

Однако Роберт исключил этот вариант, так как не рассматривает возможность ухода из «Барселоны». Игрок чувствует себя как дома, и поэтому он не намерен покидать Каталонию, сколько бы денег ему ни предложили в Азии. И он, и его семья очень счастливы в Барселоне.

Шей Лугасси, глава BarcaTimes, подтвердил, что Левандовски не хочет ничего слышать из Саудовской Аравии и на 100% сосредоточен на следующем сезоне в «Барселоне».

Конечно, Роберту 34 года, и, видимо, именно поэтому он попал на радары Саудовской Аравии, однако он явно не намерен завершать свою карьеру в Европе.