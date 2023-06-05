После воскресного матча с «Сельтой» каждый болельщик «Барсы» знает, на что способен Габриэль Вейга – он забил оба гола в ворота каталонцев и помог своей команде сохранить место в Ла Лиге.

Голы были исключительными, особенно второй – Вейга из-за штрафной закинул Пенье за спину.

Ранее инсайдеры сообщали об интересе к испанцу со стороны «Мадрида», однако каталонцы тоже оказались впечатлены, и по словам Фабрицио Романо, включились в гонку за игрока:

«Габри Вейга снова в ударе. Полузащитник 2002 года рождения завершает лучший сезон в карьере с 11 голами и 4 передачами... он уйдет этим летом.

Не только «Барса», но и клубы Премьер-лиги заинтересованы в подписании Вейга. Отпускная клаусула: 40 млн евро».