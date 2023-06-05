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Юноша, за которым гонится «Реал», отгрузил два мяча «Барсе» – теперь его хотят и каталонцы

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После воскресного матча с «Сельтой» каждый болельщик «Барсы» знает, на что способен Габриэль Вейга – он забил оба гола в ворота каталонцев и помог своей команде сохранить место в Ла Лиге.

Голы были исключительными, особенно второй – Вейга из-за штрафной закинул Пенье за спину.

Ранее инсайдеры сообщали об интересе к испанцу со стороны «Мадрида», однако каталонцы тоже оказались впечатлены, и по словам Фабрицио Романо, включились в гонку за игрока:

«Габри Вейга снова в ударе. Полузащитник 2002 года рождения завершает лучший сезон в карьере с 11 голами и 4 передачами... он уйдет этим летом.

Не только «Барса», но и клубы Премьер-лиги заинтересованы в подписании Вейга. Отпускная клаусула: 40 млн евро».

Gabriel Veiga: Why European giants are queuing up to sign Celta Vigo's €40m-rated star | Goal.com UK

1 комментарий

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инна витенберг
Второй гол был навес и мяч случайно так попал
Опять барса хочет взять игрока типа Рафинья. Думать надо не об этом а о том что делать с такой игрой в следующем сезоне и что делать с Рафиньей ,Торесом, Дембеле Кисие ,Гарсией. Одни потери мяча и не точные передачи. У Гвардиоы эти ребята грели бы скамейку вечно, а Хави надо уже сейчас думать что он скажет когда они не выйдут из группы в лч с такой игрой
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