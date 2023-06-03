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Альба может перейти в клуб-конкурент «Барсы». Они хотят и Феррана Торреса

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По данным Goal, Жорди Альба этим летом может присоединиться к «Атлетико».

Альба уже согласился закончить свое пребывание в «Барселоне» и уйти в качестве свободного агента в этом месяце, отказавшись от последнего года подписанного контракта.

Более того, «Барселона» должна Альбе ошеломляющие 35 миллионов евро в виде отложенной зарплаты, но он, скорее всего, тоже ее отпустит. Именно поэтому президент «Барселоны» Лапорта заявил, что Альба помогает клубу своим уходом.

Тем временем «Атлетико» также присматривается к Феррану Торресу этим летом. Испанец впал в немилость на «Камп Ноу» и выставлен на продажу по разумной цене.

«Рохибланкос» не желают платить ничего, кроме 55 миллионов евро, которые «Барса» заплатила за его переход из «Манчестер Сити» в январе 2022 года. 

3 комментария

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Виктор Кашшаи
А у Барсы были конкуренты?)
Что Ателтико, что МЧК не ровня Барсе
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Рэд Уайт
пусть переходят оба
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10ztv
55 миллионов евро за ферана торреса заплатит только челси
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