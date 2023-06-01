Жорди Альба покидает «Барселону». Клуб проводил легенду, устроив церемонию прощания. Давайте посмотрим, как прошло мероприятие!

Жорди сопровождали жена и дети.

Игроки «блауграны» в хорошем расположении духа.

Трофеи Альбы в «Барселоне».

Публика утопила легенду «блауграны» в овациях.

Главный герой вечера не смог совладать с эмоциями.

Для Жорди записали свои видеообращения его хорошие знакомые: Луис Энрике, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Карлес Пуйоль и Лео Месси.

Новое поколение «Барселоны» наблюдает за прощанием легенды.

Как же без группового фото?

Альба успел подколоть Левандовского и вспомнить громкий случай с Кунде.

Похоже, вечер прошел отлично.