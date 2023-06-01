FC BARCELONA
Блог

📸 🎥 «Барселона» проводила Альбу. Смотрим, как прошла церемония прощания с Жорди

Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Луис Суарес Луис Суарес
Жорди Альба Жорди Альба
Лионель Месси Лионель Месси
Рональд Араухо Рональд Араухо
Барселона Барселона
Гави Гави
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Педри Педри
Футбол Футбол

Жорди Альба покидает «Барселону». Клуб проводил легенду, устроив церемонию прощания. Давайте посмотрим, как прошло мероприятие!

Жорди сопровождали жена и дети.

Игроки «блауграны» в хорошем расположении духа.

Трофеи Альбы в «Барселоне».

Публика утопила легенду «блауграны» в овациях.

Главный герой вечера не смог совладать с эмоциями.

Для Жорди записали свои видеообращения его хорошие знакомые: Луис Энрике, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Карлес Пуйоль и Лео Месси.

Новое поколение «Барселоны» наблюдает за прощанием легенды.

Как же без группового фото?

Альба успел подколоть Левандовского и вспомнить громкий случай с Кунде.

Похоже, вечер прошел отлично.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Спасибо легенде за футбол! Один из лучших лз 21 века! Радостно, что Барса постаралась хорошо проводить игрока, даже о Месси напомнили) 💙❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maliw Ali
Прекрасно 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barca1899messi
РОМАН
Знаешь, если бы не твоя прогрессирующая болезнь ,я бы обязательно над тобой посмеялся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий