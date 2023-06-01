📸 🎥 «Барселона» проводила Альбу. Смотрим, как прошла церемония прощания с Жорди
Жорди Альба покидает «Барселону». Клуб проводил легенду, устроив церемонию прощания. Давайте посмотрим, как прошло мероприятие!
Жорди сопровождали жена и дети.
Игроки «блауграны» в хорошем расположении духа.
Трофеи Альбы в «Барселоне».
Публика утопила легенду «блауграны» в овациях.
Главный герой вечера не смог совладать с эмоциями.
Для Жорди записали свои видеообращения его хорошие знакомые: Луис Энрике, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Карлес Пуйоль и Лео Месси.
Новое поколение «Барселоны» наблюдает за прощанием легенды.
Как же без группового фото?
Альба успел подколоть Левандовского и вспомнить громкий случай с Кунде.
Похоже, вечер прошел отлично.
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