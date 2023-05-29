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Топ-5 игроков «Барсы» по вовлеченности в голы: вы точно не ждали здесь Фати и еще одного игрока

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Завершился сезон-2022/23, в котором «Барселона» стала чемпионом Испании. Чтобы добиться этого, как и любому чемпиону, «Барсе» приходилось не только железно играть в защите, но и создавать голы в самых трудных матчах.

Сложных игр у каталонцев было достаточно – 13 раз команда Хави побеждала 1:0, именно в таких играх голы были крайне важны.

Большую часть ответственности за голы лежала на Роберте Левандовском. Польский форвард набрал 41 балл по гол+пас. Другие нападающие, такие как Рафинья (21) и Усман Дембеле (16), также внесли весомый вклад, забив несколько важных голов и отдав голевые передачи.

Вот пяти самых результативных игроков «Барсы» в этом сезоне Ла Лиги.

Несмотря на то, что Ансу Фати не так часто выходил на поле, как хотелось бы, он вошел в пятерку лучших, забив девять голов и отдав четыре голевые передачи.

Гави также попал в список, сделав семь передач и три гола. Аналогичный показатель у Феррана, который занимает пятое место в списке, и который, вероятно, уйдет из клуба летом.

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