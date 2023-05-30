Лео Мессии все еще не определился с будущим клубом, однако «Барселона» продолжает работать над его подписанием еще сильнее. Директора делают все, чтобы получить одобрение от Ла Лиги, а Хави раздумывает о внедрении Месси в новую «Барсу».

Сообщается, что Хави хочет использовать Месси в качестве одного из четырех полузащитников. В «ПСЖ» 35-летний аргентинец обычно располагается позади нападающего, при этом нередко опускаясь очень глубоко, чтобы принять мяч.

Многие утверждают, что оборонительные показатели «Барсы» уже не будут прежними, когда в команду вернется Месси. На фоне этого Хави высказал любопытную точку зрения о роли Лео в новой «Барсе»:

«Лео может играть на разных позициях, как ложная девятка, вингер, инсайд, даже намного глубже, чтобы сделать последний пас. Лео стал почти как полузащитник, и у него есть этот навык для игры в последней трети.

Команда будет покрывать недостаток его оборонительной работы. Сейчас вы не можете ожидать, что Дембеле будет вносить такой же вклад в оборону, как Кунде. Но это должно быть компенсировано игроками. В конце концов, работа и обязанности одинаковы для всех.

И мы видели это на примере Роберта Левандовского, мировой звезды, который очень хорошо адаптировался к нашему стилю высокого прессинга, к нашему прессингу после потери владения мячом, к нашему блоку «средний-низкий». То же самое касается игроков, которые могут присоединиться. То же самое.

Изменится ли система? Нет, это будет практически то же самое, та же идея и модель».