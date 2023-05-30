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«Работа и обязанности одинаковы для всех». Хави подробно рассказал о роли Месси в новой «Барселоне»

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Лео Мессии все еще не определился с будущим клубом, однако «Барселона» продолжает работать над его подписанием еще сильнее. Директора делают все, чтобы получить одобрение от Ла Лиги, а Хави раздумывает о внедрении Месси в новую «Барсу».

Сообщается, что Хави хочет использовать Месси в качестве одного из четырех полузащитников. В «ПСЖ» 35-летний аргентинец обычно располагается позади нападающего, при этом нередко опускаясь очень глубоко, чтобы принять мяч.

Многие утверждают, что оборонительные показатели «Барсы» уже не будут прежними, когда в команду вернется Месси. На фоне этого Хави высказал любопытную точку зрения о роли Лео в новой «Барсе»:

«Лео может играть на разных позициях, как ложная девятка, вингер, инсайд, даже намного глубже, чтобы сделать последний пас. Лео стал почти как полузащитник, и у него есть этот навык для игры в последней трети.

Xavi: “Messi puede hacer de cualquier jugador, pero nadie puede hacer de Messi"

Команда будет покрывать недостаток его оборонительной работы. Сейчас вы не можете ожидать, что Дембеле будет вносить такой же вклад в оборону, как Кунде. Но это должно быть компенсировано игроками. В конце концов, работа и обязанности одинаковы для всех.

И мы видели это на примере Роберта Левандовского, мировой звезды, который очень хорошо адаптировался к нашему стилю высокого прессинга, к нашему прессингу после потери владения мячом, к нашему блоку «средний-низкий». То же самое касается игроков, которые могут присоединиться. То же самое.

Изменится ли система? Нет, это будет практически то же самое, та же идея и модель».

1 комментарий

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TAGAY
Лео отпашет в атаке за двоих, а Гави в обороне ) он и так в этом сезоне пахал за себя и за Буса/Кессиэ
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