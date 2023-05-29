Чемпионский парад «Барселоны» глазами Дембеле. На один вечер Усман стал клубным фотографом 📸💙❤️
Почему все снимки такие милые?
«Барселона» официально стала чемпионом Ла Лиги после победы (4:2) над «Эспаньолом» 14 мая. На следующий же день клуб устроил масштабное празднование с фанатами — все члены мужских и женских команд вместе с тренерскими штабами проехали на автобусе по улицам города от «Камп Ноу» к Триумфальной арке.
Футболисты раздавали автографы, Хави бросал в толпу пиво, а Кессиэ и Левандовски плясали на радость ликующим поклонникам. У Дембеле в тот день была особая роль — его попросили снять этот парад таким, каким видит его он:
Без сомнений, Усман справился на ура. Ему отлично удалось передать настроение своих товарищей в этот особый момент.
Ну разве не чудо?
Комментарии