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Вингер «Мальорки» Ндиайе отправил сообщение Бальде после того, как травмировал его ужасным подкатом

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Алехандро Бальде получил неприятную травму лодыжки из-за очень неудачного подката вингера «Мальорки» Амата Ндиайе в воскресенье.

Защитника «Барселоны» пришлось немедленно вывести со стадиона и оказать медицинскую помощь, его сезон окончен.

После игры Ндиайе извинился перед Бальде и написал: «Мне жаль Бальде за мой подкат. Это не было моим намерением. Надеюсь, ты скоро поправишься".

Маловероятно, что Бальде скоро поправится, потому что травма кажется особенно серьезной.

«Барса» надеется, что защитник сможет полностью восстановиться до начала предсезонной подготовки в июле.

1 комментарий

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Негрейра
Максимально глупый подкат получился, да ещё и с травмой ребёнка. Ладно хоть извинился, и на том спасибо
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