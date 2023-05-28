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Дембеле — лучший, остальные не отстают. Оценки «Барселоны» за победу над «Мальоркой»

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«Барселона» красиво попрощалась с «Камп Ноу».

Сегодня каталонцы сыграли свой последний матч на домашнем стадионе в этом сезоне. «Блауграна» была обязана своим фанатам реабилитироваться за два поражения после празднования чемпионства, и ей это удалось.

Хозяева уверенно разобрались с «Мальоркой» со счетом 3:0, а главным голеадором матча стал Ансу Фати, оформивший дубль. Гави тоже отличился голом + пасом, а у Дембеле и Левандовски по ассисту.

Портал SofaScore заслуженно наградил эту четверку лучшими оценками. Но стоит отметить, что сегодня в составе команды Хави не было игроков, которым можно было бы вменить серьезную ошибку.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды: («Барса» в правой колонке):

Как вам сегодняшняя феерия от «блауграны»?

5 комментариев

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Maksim1302
Барса вперед! Надеюсь в следующем сезоне прийдут и Евро кубки
+4
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+4
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Bronislav Malchevski
Барса в левой колонке!
+1
0
+1
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Bob Ganiev
Надеюсь в следующем сезоне Хави будет беречь тройку Дембеле, Педри и Де Йонг. Без них Барса превращается в середняка Ла Лиги.
0
0
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Vlad Ryzhov
Ответ Maksim1302
Барса вперед! Надеюсь в следующем сезоне прийдут и Евро кубки
Вряд ли, сезон-два их точно ещё не будет. Уход Бускетса как уход Казимиром, незаметно не пройдет. Все ещё кучу позиций которые надо укрепить. Но во всяком случае верим и ждем❤️💙
0
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