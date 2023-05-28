«Барселона» красиво попрощалась с «Камп Ноу».

Сегодня каталонцы сыграли свой последний матч на домашнем стадионе в этом сезоне. «Блауграна» была обязана своим фанатам реабилитироваться за два поражения после празднования чемпионства, и ей это удалось.

Хозяева уверенно разобрались с «Мальоркой» со счетом 3:0, а главным голеадором матча стал Ансу Фати, оформивший дубль. Гави тоже отличился голом + пасом, а у Дембеле и Левандовски по ассисту.

Портал SofaScore заслуженно наградил эту четверку лучшими оценками. Но стоит отметить, что сегодня в составе команды Хави не было игроков, которым можно было бы вменить серьезную ошибку.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды: («Барса» в правой колонке):

Как вам сегодняшняя феерия от «блауграны»?