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Фати сделал дубль уже в первом тайме игры с «Мальоркой». Главный творец его успеха − Левандовски

Ансу Фати Ансу Фати
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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Футбол Футбол

Отдал две шикарные передачи.

В предпоследнем 37 туре Ла Лиги сезона-2022/2023 «Барселона», которая уже оформила чемпионство, принимает дома «Мальорку». Первый завершился со счетом 2:0, причем оба гола на счету молодого форварда «блауграны» Ансу Фати.

Испанца активно отправляют в другой клуб, но похоже, что он решительно настроен на переубеждение главного тренера «Барсы» Хави. Сегодня в этом ему активно помогает Роберт Левандовски.

Первый гол Фати отправил в ворота соперника уже на первой минуте. Левандовски получил мяч от партнера по команде и отдал шикарный пас на ход Гави.

Хавбек оторвался от защитника и в падении отдал на одинокого Фати.

Во втором случае Левандовски непосредственно отдал голевую передачу. «Барселона» разыгрывала позиционную атаку, Френки де Йонг отпасовал поляку, который в одно касание вывел Ансу Фати на вратаря.

Сегодня центрфорвард каталонского клуба очень полезен за пределами своих непосредственных обязанностей, то есть, забитых голов.

3 комментария

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кто-то
Проснулся наконец! Главное, чтоб опять не заснул
+6
0
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прощай Роналду
Жаль что такое происходит только с Мальорка подобными и раз в 10 матчей
+2
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инна витенберг
Пора прекратить навесы неужели Хави не видит к чему они приводят
0
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