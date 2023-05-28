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Символичный жест «Барсы». Если Месси вернется, он будет зарабатывать на 1 евро больше Левандовского

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В следующем сезоне Лео Месси может зарабатывать в «Барселоне» на один евро больше, чем Роберт Левандовски, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, клуб ставит аргентинца на вершину иерархии игроков, что является скорее символическим жестом. Каталонцы ожидают, что их доходы увеличатся на 25 процентов благодаря возвращению Лео.

В настоящее время Левандовски занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба, уступая лишь Френки де Йонгу. Чистая годовая зарплата поляка составляет 10 млн евро.

Если Месси примет предложение «Барсы», его зарплата будет примерно в три раза меньше, чем в «ПСЖ».

Сейчас «Барселона» ожидает официального одобрения Ла Лиги ее плана, чтобы сделать официальное предложение по 35-летнему футболисту.

Lewandowski hopes to play with Messi next season | Reuters

1 комментарий

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Игорь Климов
Ясно, что Лео Месси примет любое предложение от Барселоны для продолжения своей карьеры в её составе!
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