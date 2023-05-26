Вратарь из Замбии стал популярным, сыграв на ноль против легенд «Барсы» с Роналдиньо
Замбия обыграла легендарную «Барселону» со счетом 3:0 в показательном матче на стадионе «Национальные герои» в Лусаке.
В то время как «блауграну» представляли такие игроки, как Роналдиньо и Патрик Клюйверт, замбийский вратарь затмил всех.
Несмотря на то, что он выглядел немного не в форме, ему удалось сохранить игру на ноль.
Этот факт очень впечатлил болельщиков, и фотография вратаря разлетелась по соцсетям.
Тем не менее, во время разминки Ронни проделал пару волшебных движений, чтобы также произвести впечатление на публику.
👏 Haciendo jueguitos con Dinho. El brasileño fue la gran estrella en el partido de las leyendas de Barcelona en Zambia y antes del duelo, se divirtió de esta manera con la pelota. pic.twitter.com/cCSh3Ir023— SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2023
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