Замбия обыграла легендарную «Барселону» со счетом 3:0 в показательном матче на стадионе «Национальные герои» в Лусаке.

В то время как «блауграну» представляли такие игроки, как Роналдиньо и Патрик Клюйверт, замбийский вратарь затмил всех.

Несмотря на то, что он выглядел немного не в форме, ему удалось сохранить игру на ноль.

Этот факт очень впечатлил болельщиков, и фотография вратаря разлетелась по соцсетям.

Тем не менее, во время разминки Ронни проделал пару волшебных движений, чтобы также произвести впечатление на публику.