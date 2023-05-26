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Рафинья сделал то, о чем думали все мы. Футболист представил миру сына в стиле «Короля Льва» 🦁🎶

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Потом он взялся и за остальных членов семьи.

В мае у Рафиньи было много особенных поводов для радости: после трех лет ожидания «Барселона» завоевала титул Ла Лиги, а за неделю до этого жена игрока Наталия Родригес родила первенца.

Сезон уже почти завершился, и у футболистов наконец-то появилось свободное время, поэтому бразилец в полной мере может насладиться общением с семьей. И, судя по сторис Наталии, им очень весело вместе.

Вчера она выложила в свои соцсети милейшее видео с Рафиньей и их новорожденным сыном:

 А вот с четвероногими друзьями провернуть такое оказалось сложнее.

Да здравствует новый король саванны! 😄🥰

3 комментария

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TJ tigra
А прикольно)
+7
0
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Electric Eye
Дичайше извиняюсь, но посему получается, что Рафинья - Рафики)
+1
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