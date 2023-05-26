Потом он взялся и за остальных членов семьи.

В мае у Рафиньи было много особенных поводов для радости: после трех лет ожидания «Барселона» завоевала титул Ла Лиги, а за неделю до этого жена игрока Наталия Родригес родила первенца.

Сезон уже почти завершился, и у футболистов наконец-то появилось свободное время, поэтому бразилец в полной мере может насладиться общением с семьей. И, судя по сторис Наталии, им очень весело вместе.

Вчера она выложила в свои соцсети милейшее видео с Рафиньей и их новорожденным сыном:

А вот с четвероногими друзьями провернуть такое оказалось сложнее.

Да здравствует новый король саванны! 😄🥰