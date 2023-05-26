Цифры хоть и не другого порядка, но в разы ниже.

7 марта 2021 года победил на выборах с 58% голосов и вступил в должность президента «Барселоны». А вот так выглядела платежка клуба в сезоне 2019/2020.

Зарплату Месси оставляем за скобками, но и без нее ведомость выглядит чересчур загруженной, а зарплата таких персонажей, как Самуэль Умтити непомерно высокой.

А вот нынешняя ведомость, точнее, как она будет выглядеть после ухода Бускетса и Альбы.

С контрактом де Йонга сделать ничего не удалось, но во-первых получилось разгрузиться от тяжеловесных зарплат ветеранов, во-вторых, на примере Серджи Роберто видно, что некоторые игроки действительно согласились на урезание зарплаты, а в-третьих - взгляните на зарплаты новичков.

Да, Левандовски заслуженно подписал «жирный» контракт, но остальные получают меньше, чем раньше каждую неделю «выносил из кассы клуба» Миралем Пьянич, при всем к нему уважении.

Жоан Лапорта проделал действительно большую работу, теперь ждем Месси?