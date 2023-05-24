В Америке им не скучно.

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» отличился голом в дерби против «Лос-Анджелеса» в Открытом кубке США (2:0). Бывший игрок «Барселоны» прошел с мячом с центра поля, обыграл троих защитников в штрафной площади и отправил мяч в сетку.

Испанец отпраздновал взятие ворот в стиле Лионеля Месси, сняв футболку и показав ее зрителям на трибунах.

После игры Пуч давал интервью в микст-зоне. Проходивший мимо защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини крикнул «клоун!», обращаясь к Рики.

Позднее один из болельщиков выложил видео, на котором Пуч, будучи игроком «Барселоны», ушел из-под опеки Кьеллини и забил гол в ворота «Ювентуса».

«Настоящая причина, по которой Джорджи 🤡 продолжает ненавидеть Рики Пуча», – написал пользователь твиттера.