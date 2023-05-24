После замены Рафинья снял игровую майку и показал футболку с текстом. На ней были слова поддержки Винисиусу
Играют вместе за сборную Бразилии.
На 62-й минуте матча между «Вальядолидом» и «Барселоной» Хави решил провести замену: вместо Рафиньи он выпустил Феррана Торреса.
Когда вингер покидал пределы поля, он решил снять игровую футболку и продемонстрировать ту майку, которая у него была надета под низом. На ней оказались слова поддержки вингеру «Мадрида» Винисиусу Жуниору, который подвергся расистским оскорблениям в игре против «Валенсии».
«Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война».
Судья Сесар Сото Градо не оценил такой поступок бразильца и наградил его желтой карточкой.
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
фильм Гайя Ричи: «Джентльмены» (2020)