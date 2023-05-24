Играют вместе за сборную Бразилии.

На 62-й минуте матча между «Вальядолидом» и «Барселоной» Хави решил провести замену: вместо Рафиньи он выпустил Феррана Торреса.

Когда вингер покидал пределы поля, он решил снять игровую футболку и продемонстрировать ту майку, которая у него была надета под низом. На ней оказались слова поддержки вингеру «Мадрида» Винисиусу Жуниору, который подвергся расистским оскорблениям в игре против «Валенсии».

«Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война».

Судья Сесар Сото Градо не оценил такой поступок бразильца и наградил его желтой карточкой.