FC BARCELONA
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После замены Рафинья снял игровую майку и показал футболку с текстом. На ней были слова поддержки Винисиусу

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Сесар Сото Градо
Футбол Футбол

Играют вместе за сборную Бразилии.

На 62-й минуте матча между «Вальядолидом» и «Барселоной» Хави решил провести замену: вместо Рафиньи он выпустил Феррана Торреса.

Когда вингер покидал пределы поля, он решил снять игровую футболку и продемонстрировать ту майку, которая у него была надета под низом. На ней оказались слова поддержки вингеру «Мадрида» Винисиусу Жуниору, который подвергся расистским оскорблениям в игре против «Валенсии».

«Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война».

Судья Сесар Сото Градо не оценил такой поступок бразильца и наградил его желтой карточкой.

3 комментария

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Alexey Vorsin
Лучше бы в футбол так играл
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Маратбек Абакиров
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.

фильм Гайя Ричи: «Джентльмены» (2020)
+5
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Michael Chikvashvili
С моей стотроны было очень опрометчиво не спсть и смотреть этот предсказуемый матч
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