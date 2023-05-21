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Левандовски увеличивает свое лидерство: таблица «Золотой бутсы» Ла Лиги ​​после матча с «Сосьедадом»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Роберт Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в субботнем поражении от «Реал Сосьедад» со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, он, по крайней мере, смог увеличить свой счет и улучшить свое лидерство в гонке за трофеем Пичичи.

В этом сезоне Левандовски забил 22 гола в Ла Лиге, что на пять больше, чем у его ближайшего соперника Карима Бензема.

У польского нападающего есть еще три игры, чтобы добавить голы к своему счету, поскольку он стремится победить игрока «Реала» в этой гонке.

У Бензема есть шанс сократить это отставание, он встретится с «Валенсией» в воскресенье.

6 комментариев

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cektor
Леве бутсы , Штегену перчатку !
Барсе кубок )
+13
-3
+10
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Пацанчик реальный
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Думаю все справедливо,тем более если считать что Левандовски не забил ни одного гола с пенальти,а у Бензема из 17 голов 6 с точки!
+8
-3
+5
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TAGAY
ЗБ у Холанда, а Леве пичичи
+3
-1
+2
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Роман
Комментарий удален пользователем
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Raindrop Drop Top
В этом сезоне разорвали Ла Лигу, по всем фронтам каталонская гегемония 🤣
+3
-3
0
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Alejandro_27
Ответ Raindrop Drop Top
В этом сезоне разорвали Ла Лигу, по всем фронтам каталонская гегемония 🤣
Молодцы конечно, но разорвали нет конечно, разорвать это только версии Пепа Барса и Сити
0
0
0
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