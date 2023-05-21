Роберт Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в субботнем поражении от «Реал Сосьедад» со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, он, по крайней мере, смог увеличить свой счет и улучшить свое лидерство в гонке за трофеем Пичичи.

В этом сезоне Левандовски забил 22 гола в Ла Лиге, что на пять больше, чем у его ближайшего соперника Карима Бензема.

У польского нападающего есть еще три игры, чтобы добавить голы к своему счету, поскольку он стремится победить игрока «Реала» в этой гонке.

У Бензема есть шанс сократить это отставание, он встретится с «Валенсией» в воскресенье.