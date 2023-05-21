Левандовски увеличивает свое лидерство: таблица «Золотой бутсы» Ла Лиги после матча с «Сосьедадом»
Роберт Левандовски забил единственный гол «Барселоны» в субботнем поражении от «Реал Сосьедад» со счетом 1:2.
Несмотря на поражение, он, по крайней мере, смог увеличить свой счет и улучшить свое лидерство в гонке за трофеем Пичичи.
В этом сезоне Левандовски забил 22 гола в Ла Лиге, что на пять больше, чем у его ближайшего соперника Карима Бензема.
У польского нападающего есть еще три игры, чтобы добавить голы к своему счету, поскольку он стремится победить игрока «Реала» в этой гонке.
У Бензема есть шанс сократить это отставание, он встретится с «Валенсией» в воскресенье.
Барсе кубок )