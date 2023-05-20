Дембеле — лучший, Кунде — худший. Оценки «Барселоны» за матч против «Реал Соседада»
Получилось не по-чемпионски.
«Барселона» сыграла первый матч в качестве обладателя титула Ла Лиги, но результат этой встречи омрачил праздничное настроение.
Каталонцы проиграли «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2, единственный гол забил Роберт Левандовски с передачи Феррана Торреса аж на 90-й минуте. Команда Хави была застигнута врасплох, когда на 5-й минуте Александр Серлот без усилий отобрал мяч у Кунде, протащил его до ворот и отпасовал Микелю Мерино, который был один на один с тер Стегеном. За эту ошибку защитник, выступавший сегодня в центре обороны, получил худшую оценку по версии портала SofaScore.
Высший балл в команде получил Усман Дембеле, сегодня продемонстрировавший фантастическое рвение, — у него очень впечатляющая статистика выигранных единоборств. Левандовски тоже заработал хорошую оценку, забив гол на последних минутах матча.
Оценки всех игроков:
Показатели команды (каталонцы в левой колонке):
А вам есть кого похвалить за эту игру?
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