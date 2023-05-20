Получилось не по-чемпионски.

«Барселона» сыграла первый матч в качестве обладателя титула Ла Лиги, но результат этой встречи омрачил праздничное настроение.

Каталонцы проиграли «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2, единственный гол забил Роберт Левандовски с передачи Феррана Торреса аж на 90-й минуте. Команда Хави была застигнута врасплох, когда на 5-й минуте Александр Серлот без усилий отобрал мяч у Кунде, протащил его до ворот и отпасовал Микелю Мерино, который был один на один с тер Стегеном. За эту ошибку защитник, выступавший сегодня в центре обороны, получил худшую оценку по версии портала SofaScore.

Высший балл в команде получил Усман Дембеле, сегодня продемонстрировавший фантастическое рвение, — у него очень впечатляющая статистика выигранных единоборств. Левандовски тоже заработал хорошую оценку, забив гол на последних минутах матча.

Оценки всех игроков:

Показатели команды (каталонцы в левой колонке):

А вам есть кого похвалить за эту игру?