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Дембеле — лучший, Кунде — худший. Оценки «Барселоны» за матч против «Реал Соседада»

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Получилось не по-чемпионски.

«Барселона» сыграла первый матч в качестве обладателя титула Ла Лиги, но результат этой встречи омрачил праздничное настроение.

Каталонцы проиграли «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2, единственный гол забил Роберт Левандовски с передачи Феррана Торреса аж на 90-й минуте. Команда Хави была застигнута врасплох, когда на 5-й минуте Александр Серлот без усилий отобрал мяч у Кунде, протащил его до ворот и отпасовал Микелю Мерино, который был один на один с тер Стегеном. За эту ошибку защитник, выступавший сегодня в центре обороны, получил худшую оценку по версии портала SofaScore.

Высший балл в команде получил Усман Дембеле, сегодня продемонстрировавший фантастическое рвение, — у него очень впечатляющая статистика выигранных единоборств. Левандовски тоже заработал хорошую оценку, забив гол на последних минутах матча.

Оценки всех игроков:

Показатели команды (каталонцы в левой колонке):

А вам есть кого похвалить за эту игру?

 

4 комментария

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TAGAY
У Дембеле был хотя бы 1 точный пас вперед? Включил с 15 минуты и Усман кроме дриблинга ничего не показал одни потери.. даже удачные дриблинги заканчивались тем что он терял либо на ровном месте либо не точным пасом или же переборщивал с обводкой и терял при след обводке. Короче, Кессиэ не Барселонский игрок медленный и они с Бусом не сочетаются, либо оба медленные, за них кто то должен в обороне пахать а когда двое на поле то центр Барса даже у аутсайдеру проигрывает. Пабло то неплох) вышел и тут же добавил остроту и энергии в атаке. Стоит попробовать его в основе в след игре! А Алонсо не защитник, кто угодно но не ЦЗ уж точно!
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Михаил Зобнин
Опыт не хватало
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