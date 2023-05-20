Воссоединятся ли мюнехнцы в Каталонии?

В интервью Canal+ Роберта Левандовски спросили, общался ли он со своим бывшим товарищем по «Баварии» Йозуа Киммихом на фоне слухов о его возможном переходе в «Барселону». Нападающий ответил так:

«Нет. В последнее время я не разговаривал с Киммихом, и я понимаю, к чему вы клоните. Я вам скажу, что сам слышал об этих слухах, но не говорил с ним, так как сейчас не время для этого. Конечно, конечно, я должен бы посодействовать трансферу Киммиха, но я ничего не хочу говорить, потому что я не очень разбираюсь в вопросе и не знаю, журналистская ли это сплетня, потому что такие вещи появляются много».

Буквально пару недель назад многие СМИ прогремели новостью, что «Барселоне» предложили звезду «Баварии», и каталонцы рассматривают возможность этого трансфера.

Сообщается, что полузащитник хочет начать новую главу в своей карьере, поэтому его окружение связалось с «блауграной», однако мюнхенцы на намерены давать зеленый свет на эту сделку, так как видят в игроке будущего капитана команды.

В этом сезоне Киммих провел за немецкий клуб 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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