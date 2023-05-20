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«Он профессионал». Похоже, Лангле уйдет из «Барсы». Тренер «Тоттенхэма» высказался об игроке

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Летом 2022-го Клеман Лангле, принадлежащий «Барселоне» с 2018 года, уехал в аренду в «Тоттенхэм». 27-летний француз провел хороший сезон, играя в тройке центральных защитников. По сообщениям инсайдеров, «Барса» не намерена сохранять Лангле и хочет продать его в ближайшее окно.

Однако главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон не показывает уверенности, что Лангле подпишет контракт с лондонцами:

«Эти разговоры будут вестись летом. Я бы сказал, что Ленгле – это тот тип игрока, который нам нужен. Он профессионал, и у него все хорошо. Мы поговорим с ним летом».

Ожидается, что летом «Тоттенхэм» выкупит Лангле примерно за 15 млн евро.

Lenglet se pronuncia sobre su futuro y su salida del Barça

2 комментария

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Hella black
Клеману удачи 🍀 в средних клубах топ защитник
+11
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Michael Chikvashvili
Мне лично нравился Лангле и считаю что судьи часто незаслуженно фолили его, а также он не травмировался, и в конце концов он лучше чем Алонсо и Гарсия
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