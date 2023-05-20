Летом 2022-го Клеман Лангле, принадлежащий «Барселоне» с 2018 года, уехал в аренду в «Тоттенхэм». 27-летний француз провел хороший сезон, играя в тройке центральных защитников. По сообщениям инсайдеров, «Барса» не намерена сохранять Лангле и хочет продать его в ближайшее окно.

Однако главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон не показывает уверенности, что Лангле подпишет контракт с лондонцами:

«Эти разговоры будут вестись летом. Я бы сказал, что Ленгле – это тот тип игрока, который нам нужен. Он профессионал, и у него все хорошо. Мы поговорим с ним летом».

Ожидается, что летом «Тоттенхэм» выкупит Лангле примерно за 15 млн евро.