24 комментария

Стала известна команда сезона в Ла Лиге: удивительно, но нет Араухо и Рафиньи
Объявлена команда сезона Ла Лиги-2022/23, в которую вошли четыре игрока «Барсы»: тер Стеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Педри и Роберт Левандовски.
Довольно неожиданно, что Рональд Араухо и даже Рафинья не попали в список 15 лучших игроков.
У «Реала», который в этом сезоне может финишировать третьим, в команде сезона пять игроков: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.
Вот полный состав команды:
Вратарь: тер Стеген («Барса»).
Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).
Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).
Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).
А вот пять игроков «Барсы», вошедших в команду сезона, позируют для фотографии:
Тем более такие команды, как Сосьедад явно дали понять, что он не топ цз, а обычный привозила.
Как же распиарели этого бруска🤦.
Самая клоунская команда сезона.
Кристенсен лучше этого Милитао, но в команду сезона поподает бразилец....
Дальше, что тут забыл Модрич? Где Де Йонг? Бускетс?
Ключевые игроки Барсы, которые делают всё на поле, но их игнорят........
Ладно Бензема, ладно Винисиус, но какого черта Модрич и Милитао?!
Всем и так ясно, что лучшая команда в этом году Барселона, а эти списки для проигравших команд, чтобы сохранить им лицо.
Ну и к заголовку: Барса - 5, Реал - 5. Воистину «удивитлеьно» 🤦♂️
Тебас что ли список составлял?
А вот два главных вопроса, сливающихся в один: где Араухо, и что тут делает Милитао? У него ещё и рейт выше, чем у МАТШа 🤷🏼♂️
Ну и, по-хорошему, Кристенсен вместо Кунде. Нет Френки и Гави...
Модрич, Бензема, Милитао - провели невнятный сезон.