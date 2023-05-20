FC BARCELONA
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Стала известна команда сезона в Ла Лиге: удивительно, но нет Араухо и Рафиньи

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рональд Араухо Рональд Араухо
Рафинья Диас Рафинья Диас
Футбол Футбол

Объявлена команда сезона Ла Лиги-2022/23, в которую вошли четыре игрока «Барсы»: тер Стеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Педри и Роберт Левандовски.

Довольно неожиданно, что Рональд Араухо и даже Рафинья не попали в список 15 лучших игроков.

У «Реала», который в этом сезоне может финишировать третьим, в команде сезона пять игроков: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.

Вот полный состав команды:

Вратарь: тер Стеген («Барса»).

Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).

Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).

Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).

А вот пять игроков «Барсы», вошедших в команду сезона, позируют для фотографии:

24 комментария

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Виктор Кашшаи
Я просто не понимаю, как можно было дать Милитао награду игрока команды сезона в ЛаЛиге при живом Араухо?!
Тем более такие команды, как Сосьедад явно дали понять, что он не топ цз, а обычный привозила.
Как же распиарели этого бруска🤦.
+65
-4
+61
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Виктор Кашшаи
Милитао 🤡
Самая клоунская команда сезона.
Кристенсен лучше этого Милитао, но в команду сезона поподает бразилец....

Дальше, что тут забыл Модрич? Где Де Йонг? Бускетс?
Ключевые игроки Барсы, которые делают всё на поле, но их игнорят........
Ладно Бензема, ладно Винисиус, но какого черта Модрич и Милитао?!
+43
-5
+38
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Shumer
Еще одно подтверждение не объективности в Ла лиге.
Всем и так ясно, что лучшая команда в этом году Барселона, а эти списки для проигравших команд, чтобы сохранить им лицо.
+21
-1
+20
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irvict
Ответ Виктор Кашшаи
Я просто не понимаю, как можно было дать Милитао награду игрока команды сезона в ЛаЛиге при живом Араухо?! Тем более такие команды, как Сосьедад явно дали понять, что он не топ цз, а обычный привозила. Как же распиарели этого бруска🤦.
Так разве только с Милитао так? Когда из Челси одновременно уходили Рюдигер и Кристиансен, то в основном разговоры были в той тональности, что Реал охватил лютого топаря на халяву, а Барсе достался игрок ротации, который что-то может только при системе в 3 ЦЗ
+16
0
+16
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demai
«четыре игрока «Барсы»: тер Стеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Педри и Роберт Левандовски» Автор, сколько пальцев на руке? загибай по одному.
Ну и к заголовку: Барса - 5, Реал - 5. Воистину «удивитлеьно» 🤦‍♂️
+12
0
+12
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Butrymovich Mikalai
Ответ Виктор Кашшаи
Милитао 🤡 Самая клоунская команда сезона. Кристенсен лучше этого Милитао, но в команду сезона поподает бразилец.... Дальше, что тут забыл Модрич? Где Де Йонг? Бускетс? Ключевые игроки Барсы, которые делают всё на поле, но их игнорят........ Ладно Бензема, ладно Винисиус, но какого черта Модрич и Милитао?!
мадридское лобби
+7
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+7
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кто-то
Милитао и Вальверде 😂
Тебас что ли список составлял?
+7
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Maskulin
У Барселоны пропущенных голов в 2,5 раза меньше, чем у Реала. По определению у них лучшая защита и вратарь в Ла Лиге. Это как минимум. Милитао пиарят со страшной силой
+4
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+4
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barsafun
Даже модрич не такой лишний здесь, как привоз Милитао. Ужасный защитник, напоминающий своей игрой лангле или эрика гарсию. Ужас
+4
0
+4
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Yuriy Chistyakov
То, что нет Рафиньи, удивительно только для автора.
А вот два главных вопроса, сливающихся в один: где Араухо, и что тут делает Милитао? У него ещё и рейт выше, чем у МАТШа 🤷🏼‍♂️
Ну и, по-хорошему, Кристенсен вместо Кунде. Нет Френки и Гави...
+4
-1
+3
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Александр Опёнышев
Кристинесен, Араухо, Френки... Мда, сборная конечно крайне объективная) Ну мне прям реально смешно до слёз, когда я вижу в этой команде Милитао и Кунде, но не вижу Араухо)
+2
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василий иванов
нет Араухо? все что можно сказать о ЕА, эти ребята никогда не смотрели футбол и понимают в нем не больше владельца Челси, Боули, который хотел играть по схеме 4-4-3.
+2
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Яна Рябова
У барсы 5 и 5 у реала, а заголовок твердит, что у барсы меньше.... равно стало меньше что ли?
+1
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AminO2
Де Йонг, Рафинья, Араухо железно обязаны быть в сборной сезона Лиги - это ключевые фигуры доминирующего чемпиона. От Реала с его -14(а то и -20) не более 2-х футболистов достойны.
Модрич, Бензема, Милитао - провели невнятный сезон.
+1
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Адилет Тажибаев
Араухо нет потому что не дал играть Винисуису
+1
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Aymammet Baylyyew
Ну рафу мы понимаем но Араухо это вообще нет слов как можно не поставит главного героя в защите чемпионов ла лиги
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Совесть Черданцева
Как можно при живом Араухо голосовать за Милитао? Я бы и при мёртвом Араухо за не стал бы голосовать
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Гульзина Алибекова
Где АРАУХО?
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Alexander Sragovich
Какие клоуны составляли этот список?
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JamesBulger7
Ответ Виктор Кашшаи
Милитао 🤡 Самая клоунская команда сезона. Кристенсен лучше этого Милитао, но в команду сезона поподает бразилец.... Дальше, что тут забыл Модрич? Где Де Йонг? Бускетс? Ключевые игроки Барсы, которые делают всё на поле, но их игнорят........ Ладно Бензема, ладно Винисиус, но какого черта Модрич и Милитао?!
Форс мажор.
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S S
Ответ Shumer
Еще одно подтверждение не объективности в Ла лиге. Всем и так ясно, что лучшая команда в этом году Барселона, а эти списки для проигравших команд, чтобы сохранить им лицо.
«Победители»-два года подряд даже в Лиге Европы получаете люлей…раздухарило вас как…
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Кыш Мыш
Ответ Alexander Sragovich
Какие клоуны составляли этот список?
Ответ в самом вопросе...(ключевое слово - клоуны...)
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