24 комментария

Объявлена команда сезона Ла Лиги-2022/23, в которую вошли четыре игрока «Барсы»: тер Стеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Педри и Роберт Левандовски.

Довольно неожиданно, что Рональд Араухо и даже Рафинья не попали в список 15 лучших игроков.

У «Реала», который в этом сезоне может финишировать третьим, в команде сезона пять игроков: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.

Вот полный состав команды:

Вратарь: тер Стеген («Барса»).

Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).

Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).

Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).

А вот пять игроков «Барсы», вошедших в команду сезона, позируют для фотографии: