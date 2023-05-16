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Левандовски - не только лучший бомбардир «Барсы», но и лучший танцор: его видео с чемпионского парада стали вирусными🕺🕺🕺

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Роберт отжигал!

Команда Хави победила «Эспаньол» (4:2) на выезде в 34-м туре, набрала 85 очков и стала недосягаемой для конкурентов за 4 тура до завершения чемпионата Испании.

Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19.

На чемпионском параде никто не грустил, но больше остальных отжигал лучший голеадор команды Роберт Левандовски.

Поляк выиграл титут в первый же сезон после многострадального перехода из «Баварии». Заслужил красиво отметить!

5 комментариев

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MK
еще тик токер)
+2
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Тимур Абдинаимов
Танцует как будто выиграл Ла Лигу
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Совесть Черданцева
Опыт Тиктокера)
+2
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Feniks91
Он помог нам
0
0
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barca1899messi
Ответ Тимур Абдинаимов
Танцует как будто выиграл Ла Лигу
🤣🤣🤣
0
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