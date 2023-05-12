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Трансферное окно все ближе – как у «Барсы» с контрактами?

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Летнее трансферное окно – не за горами, поэтому предлагаем взглянуть на контракты игроков «Барселоны».

Контракты, истекающие этим летом

• Серджи Бускетс – легенда покинет клуб летом.

• Арнау Тенас – у «Барсы» есть пункт о продлении контракта запасного вратаря на два года.

• Гави

Контракты, истекающие следующим летом

• Усман Дембеле

• Алекс Бальде

• Маркос Алонсо

• Серджи Роберто

• Жорди Альба

Потенциальное продление

• Гави: сейчас юноша играет по контракту с академией клуба. Его новый контракт уже подписан, но Ла Лига должна утвердить технико-экономический план «Барсы».

Ла Лига оспорит регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной» — Футбол — LiveSport.Ru

• Бальде: каталонцы близки к тому, чтобы заключить новый контракт с левым защитником, но это также зависит от «зеленого света» со стороны Ла Лиги.

• Дембеле: «Барса» сделала первое предложение. Сообщается, что Усман намерен остаться.

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