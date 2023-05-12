Трансферное окно все ближе – как у «Барсы» с контрактами?
Летнее трансферное окно – не за горами, поэтому предлагаем взглянуть на контракты игроков «Барселоны».
Контракты, истекающие этим летом
• Серджи Бускетс – легенда покинет клуб летом.
• Арнау Тенас – у «Барсы» есть пункт о продлении контракта запасного вратаря на два года.
• Гави
Контракты, истекающие следующим летом
• Усман Дембеле
• Алекс Бальде
• Маркос Алонсо
• Серджи Роберто
• Жорди Альба
Потенциальное продление
• Гави: сейчас юноша играет по контракту с академией клуба. Его новый контракт уже подписан, но Ла Лига должна утвердить технико-экономический план «Барсы».
• Бальде: каталонцы близки к тому, чтобы заключить новый контракт с левым защитником, но это также зависит от «зеленого света» со стороны Ла Лиги.
• Дембеле: «Барса» сделала первое предложение. Сообщается, что Усман намерен остаться.
Комментарии