Летнее трансферное окно – не за горами, поэтому предлагаем взглянуть на контракты игроков «Барселоны».

Контракты, истекающие этим летом

• Серджи Бускетс – легенда покинет клуб летом.

• Арнау Тенас – у «Барсы» есть пункт о продлении контракта запасного вратаря на два года.

• Гави

Контракты, истекающие следующим летом

• Усман Дембеле

• Алекс Бальде

• Маркос Алонсо

• Серджи Роберто

• Жорди Альба

Потенциальное продление

• Гави: сейчас юноша играет по контракту с академией клуба. Его новый контракт уже подписан, но Ла Лига должна утвердить технико-экономический план «Барсы».

• Бальде: каталонцы близки к тому, чтобы заключить новый контракт с левым защитником, но это также зависит от «зеленого света» со стороны Ла Лиги.

• Дембеле: «Барса» сделала первое предложение. Сообщается, что Усман намерен остаться.