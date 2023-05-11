FC BARCELONA
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Это боль: за 11 лет «Барсу» покинули 9 легенд. От последней золотой эпохи почти никого не осталось

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В 2014 году с «Барселоной» попрощался Карлес Пуйоль, в 2015-м каталонцы выходили на финал ЛЧ в таком составе – тогда был взят последний золотой требл.

Bayern Munich vs Barcelona, Champions League Semifinal 2nd Leg: Projected Lineups - Barca Blaugranes

Тяжело осознавать,  но сейчас в «Барсе» осталось только два игрока с этого фото: Марк-Андре тер Стеген и Жорди Альба.

Расставания всегда болезненны, и болельщики «Барсы» вынуждены проходить через эти чувства каждый год. Только взгляните.

2014: Пуйоль

2015: Хави

2016: Дани Алвес

2017: Неймар

2018: Иньеста и Маскерано

2020: Суарес и Ракитич

2021: Месси

2022: Пике

2023: Бускетс

Сейчас главными долгожителями в «Барсе» можно считать Жорди Альбу, Серджи Роберто и Марка-Андре тер Стегена – возможно, они станут первыми тремя капитанами в следующем сезоне.

7 комментариев

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yulay
Ответ Nikolay Kozlov
Нынешняя молодежь развращены агентами, которые будут провоцировать их менять клубы каждый сезон (ради агентских), сливая в конечном счёте карьеру в унитаз.
Бренд Барсы вполне позволяет удерживать игроков. Это по-прежнему один из самых пяти притягательных клубов мира. В городе комфортный климат, классные рестораны и отличная инфраструктура и архитектура, здесь любят футбол и игроков, аэропорт, с которого можно улететь в любой конец света.
Например, клубы АПЛ лишены преимущества части этих преимуществ.
+6
-2
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Nikolay Kozlov
Ответ Эмиль3979
Это означает начало новой золотой эпохи
Не всегда.
+3
0
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Эмиль3979
Это означает начало новой золотой эпохи
+4
-4
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yulay
На основе Араухо, Гави, Педри, Ямаля, Бальде и, надеюсь, Фати можно строить новую династию.
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dadahandadahan3@gmail.com
только Тер Штеген 👌
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Nikolay Kozlov
Ответ yulay
На основе Араухо, Гави, Педри, Ямаля, Бальде и, надеюсь, Фати можно строить новую династию.
Нынешняя молодежь развращены агентами, которые будут провоцировать их менять клубы каждый сезон (ради агентских), сливая в конечном счёте карьеру в унитаз.
+2
-2
0
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Пацанчик реальный
Ответ yulay
Бренд Барсы вполне позволяет удерживать игроков. Это по-прежнему один из самых пяти притягательных клубов мира. В городе комфортный климат, классные рестораны и отличная инфраструктура и архитектура, здесь любят футбол и игроков, аэропорт, с которого можно улететь в любой конец света. Например, клубы АПЛ лишены преимущества части этих преимуществ.
Мда,только Барселона это ФК Банкрот,которая не может даже игроков зарегистрировать,все же мечтают придти играть в футбольный клуб,который через год будет тебя просить урезать зарплату!Уехать в любую точку мира можно из любого центрального аэропорта Европы,также АПЛ сейчас гораздо притягательнее ЛаЛиги,стадионы например там напорядок лучше,Англия где разговаривают на английском для многих игроков гораздо удобнее,потому что английский сейчас знают практически все,ты приезжаешь с семьей и хочешь отдать детей в школу(образование в Англии в разы престижнее и лучше чем в Испании),в Барселоне в не курортный сезон особо делать нечего!Говорю как человек,который жил в Лондоне и возле Барселоны,Лондон в разы более разноплановый и удобный для жизни город,так что не надо тут чушь писать!
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