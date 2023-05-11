7 комментариев

В 2014 году с «Барселоной» попрощался Карлес Пуйоль, в 2015-м каталонцы выходили на финал ЛЧ в таком составе – тогда был взят последний золотой требл.

Тяжело осознавать, но сейчас в «Барсе» осталось только два игрока с этого фото: Марк-Андре тер Стеген и Жорди Альба.

Расставания всегда болезненны, и болельщики «Барсы» вынуждены проходить через эти чувства каждый год. Только взгляните.

2014: Пуйоль

2015: Хави

2016: Дани Алвес

2017: Неймар

2018: Иньеста и Маскерано

2020: Суарес и Ракитич

2021: Месси

2022: Пике

2023: Бускетс

Сейчас главными долгожителями в «Барсе» можно считать Жорди Альбу, Серджи Роберто и Марка-Андре тер Стегена – возможно, они станут первыми тремя капитанами в следующем сезоне.