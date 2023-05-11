7 комментариев

Это боль: за 11 лет «Барсу» покинули 9 легенд. От последней золотой эпохи почти никого не осталось
В 2014 году с «Барселоной» попрощался Карлес Пуйоль, в 2015-м каталонцы выходили на финал ЛЧ в таком составе – тогда был взят последний золотой требл.
Тяжело осознавать, но сейчас в «Барсе» осталось только два игрока с этого фото: Марк-Андре тер Стеген и Жорди Альба.
Расставания всегда болезненны, и болельщики «Барсы» вынуждены проходить через эти чувства каждый год. Только взгляните.
2014: Пуйоль
2015: Хави
2016: Дани Алвес
2017: Неймар
2018: Иньеста и Маскерано
2020: Суарес и Ракитич
2021: Месси
2022: Пике
2023: Бускетс
Сейчас главными долгожителями в «Барсе» можно считать Жорди Альбу, Серджи Роберто и Марка-Андре тер Стегена – возможно, они станут первыми тремя капитанами в следующем сезоне.
Например, клубы АПЛ лишены преимущества части этих преимуществ.