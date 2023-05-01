Лига еще не одобрила его.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» все еще ждет ответа от Ла Лиги, которая должна подтвердить план жизнеспособности клуба. В первую очередь он связан с возвращением в Каталонию Лионеля Месси, но также касается регистрации новых контрактов Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто и Маркоса Алонсо.

Как передает El Chiringuito, в прошлую среду прошла встреча между представителями клуба и Лиги. Блауграну представляли спортивный директор Матеу Алемани, а также казначей Ферран Оливе. От Ла Лиги были Хавьер Гомес, который отвечает за проверку счетов клуба на предмет fair-play, и Оскар Майо, исполнительный директор и правая рука Тебаса. Оба напомнили клубу, что для того, чтобы иметь возможность рассмотреть вопрос о возвращении Месси, она должна сократить расходы на 200 млн евро. Также под учет подпадают продлившие контракт игроки и другие планируемые трансферы.

После этой встречи каталонцы уже сделали шаг. В попытке сократить долги с 30 июня будет закрыт телеканал Barca TV. По данным клуба, он приносит убытки в 13 млн евро, тогда как сотрудники утверждают, что они меньше − всего 6 млн евро.

В ожидании официального решения Ла Лиги вчера Лео Месси вместе с семьей отправился в Саудовскую Аравию. Он посол этой страны по туризму и игрок должен выполнить ряд рекламных мероприятий, на которые он подписал контракт.

Пока аргентинец не установил дедлайн на принятие решения о своем будущем. Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня. Месси явно привлекает идея возвращения в «Барселону», но пока он не получил официального предложения. Рассматривать игрок его будет в случае, если Ла Лига подтвердит план жизнеспособности «Барсы».