Надежный, как каталонские часы. Лига все еще не одобрила план «Барселоны» по возвращению Месси
Лига еще не одобрила его.
По данным Mundo Deportivo, «Барса» все еще ждет ответа от Ла Лиги, которая должна подтвердить план жизнеспособности клуба. В первую очередь он связан с возвращением в Каталонию Лионеля Месси, но также касается регистрации новых контрактов Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто и Маркоса Алонсо.
Как передает El Chiringuito, в прошлую среду прошла встреча между представителями клуба и Лиги. Блауграну представляли спортивный директор Матеу Алемани, а также казначей Ферран Оливе. От Ла Лиги были Хавьер Гомес, который отвечает за проверку счетов клуба на предмет fair-play, и Оскар Майо, исполнительный директор и правая рука Тебаса. Оба напомнили клубу, что для того, чтобы иметь возможность рассмотреть вопрос о возвращении Месси, она должна сократить расходы на 200 млн евро. Также под учет подпадают продлившие контракт игроки и другие планируемые трансферы.
После этой встречи каталонцы уже сделали шаг. В попытке сократить долги с 30 июня будет закрыт телеканал Barca TV. По данным клуба, он приносит убытки в 13 млн евро, тогда как сотрудники утверждают, что они меньше − всего 6 млн евро.
В ожидании официального решения Ла Лиги вчера Лео Месси вместе с семьей отправился в Саудовскую Аравию. Он посол этой страны по туризму и игрок должен выполнить ряд рекламных мероприятий, на которые он подписал контракт.
Пока аргентинец не установил дедлайн на принятие решения о своем будущем. Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня. Месси явно привлекает идея возвращения в «Барселону», но пока он не получил официального предложения. Рассматривать игрок его будет в случае, если Ла Лига подтвердит план жизнеспособности «Барсы».
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