Андреас Кристенсен стал автором одного из голов в матче против «Бетиса». Центральный защитник открыл счет и вписал свое имя в список бомбардиров «Барселоны». В этом сезоне за каталонцев забивали 17 игроков, для полноты картины не хватает только Бальде, Кюнде и Бускетса, но у них впереди еще шесть туров Ла Лиги.

Пике, Беллерин и Обамеянг больше не в составе, но в этом сезоне тоже за каталонцев не забивали.

Из 17 бомбардиров «Барсы» не все забивали именно в Ла Лиге. Пабло Торре отличился в Лиге чемпионов против «Виктории».

Роберту Левандовски удалось отметиться во всех четырех турнирах, в которых принимала участие «Барса» в этом сезоне. У поляка 19 голов в Ла Лиге, 5 в Лиге чемпионов, 1 в Лиге Европы и пара в Кубке Короля и Суперкубке Испании. В целом на счету Роберта 29 мячей в 40 матчах.