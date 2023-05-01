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Идут на рекорд: у «Барселоны» 17 бомбардиров в этом сезоне

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Андреас Кристенсен стал автором одного из голов в матче против «Бетиса». Центральный защитник открыл счет и вписал свое имя в список бомбардиров «Барселоны». В этом сезоне за каталонцев забивали 17 игроков, для полноты картины не хватает только Бальде, Кюнде и Бускетса, но у них впереди еще шесть туров Ла Лиги.

Пике, Беллерин и Обамеянг больше не в составе, но в этом сезоне тоже за каталонцев не забивали.

Из 17 бомбардиров «Барсы» не все забивали именно в Ла Лиге. Пабло Торре отличился в Лиге чемпионов против «Виктории».

Роберту Левандовски удалось отметиться во всех четырех турнирах, в которых принимала участие «Барса» в этом сезоне. У поляка 19 голов в Ла Лиге, 5 в Лиге чемпионов, 1 в Лиге Европы и пара в Кубке Короля и Суперкубке Испании. В целом на счету Роберта 29 мячей в 40 матчах.

2 комментария

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Арсен Папикян
Кунде уже забил в этом сезоне против севильи)
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+2
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фан Барсы
Ответ Арсен Папикян
Кунде уже забил в этом сезоне против севильи)
Вроде асситсировал
0
0
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