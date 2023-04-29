Шанс обнулиться перед дерби.

По данным Barca Times со ссылкой на Transfermarkt, следующая желтая карточка для пятерых игроков «Барселоны» приведет к автоматической дисквалификации на следующий матч.

Сегодня «Барса» играет против «Бетиса» и если Гави, Усман Дембеле, Алекс Бальде, Франк Кессиэ или Ферран Торрес сильно не понравятся главному арбитру встречи Карлосу дель Серро Гранде, то мы их не увидим в игре следующего тура против «Осасуны».

Всей это пятерке было бы логично обнулиться, так как через тур команде в рамках каталонского дерби предстоит в гостях сыграть против «Эспаньола».

Предварительно в основе на сегодняшнюю игру планируются только Гави и Бальде, а остальные начнут матч на скамейке запасных.