В 32-м туре испанского первенства в гости к «Барсе» приедет «Бетис». Этот матч станет последним на «Камп Ноу» для легендарного Хоакина, который летом повесит бутсы на гвоздь.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Новости команд

«Барселона»

Хави уже определился с заявкой на игру:

Усман Дембеле и Андреас Кристенсен наконец-то набрали форму и вернулись в строй, а значит, все игроки «блауграны», кроме Серджи Роберто, завтра смогут выйти на поле.

«Бетис»

У гостей потерь больше. Матч точно пропустят Набиль Фекир, Борха Иглесиас и Юссуф Сабали.

Возможный состав «Барселоны»

Сумеет ли «блауграна» справиться с «Бетисом»? С каким счетом закончится игра?