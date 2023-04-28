FC BARCELONA
Блог

Кристенсен снова в строю?  Новости команд и возможный состав «Барсы» на матч против «Бетиса»

Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Серджи Роберто Серджи Роберто
Гави Гави
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

В 32-м туре испанского первенства в гости к «Барсе» приедет «Бетис». Этот матч станет последним на «Камп Ноу» для легендарного Хоакина, который летом повесит бутсы на гвоздь.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Новости команд

«Барселона»

Хави уже определился с заявкой на игру:

Возможно, это изображение 1 человек, играет в футбол, играет в футбол и текст «CONVO SQUAD LIST 1 TER STEGEN 18 JORDI ALBA 4 R. ARAUJO 19 KESSIE 5 SERGIO 21 F. DE JONG 0. DEMBÉLÉ 22 RAPHINHA PEDRI 23 KOUNDE LEWANDOWSKI 24 ERIC 10 ANSU FATI 28 BALDE Spotify1 11 FERRAN 30 GAVI 13 IÑAKI PEÑA 32 PABLO TORRE 15 CHRISTENSEN 36 ARNAU TENAS 17 MARCOS A. 41 LAMINE YAMAL FCB MATCHDAY 32 29 APR. 9PM LaLiga»

Усман Дембеле и Андреас Кристенсен наконец-то набрали форму и вернулись в строй, а значит, все игроки «блауграны», кроме Серджи Роберто, завтра смогут выйти на поле.

«Бетис»

У гостей потерь больше. Матч точно пропустят Набиль Фекир, Борха Иглесиас и Юссуф Сабали.

Возможный состав «Барселоны»

Возможно, это изображение футбол, американский футбол и текст «Lewandowski 11 Gavi 1I Raphinha 10 Pedri 1 Frenkie 1 Busquets 10 Balde I Christensen Araujo 1I Kounde Ter Stegen»

Сумеет ли «блауграна» справиться с «Бетисом»? С каким счетом закончится игра?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Это отличные новости, удачи и победы Барселона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий