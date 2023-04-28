Возвращение все ближе?

По информации Сике Родригеса из испанской Cadena SER, Лео Месси согласился на понижение зарплаты после того, как «Барселона» заверила аргентинца, что его возвращение возможно.

Ожидается, что «Барса» предложит 35-летнему игроку зарплату в размере около 10–13 миллионов евро в год, что позволит ему занять 3-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «сине-гранатовых». В «ПСЖ» Месси зарабатывает 35 миллионов евро.

«Барселона» также будет работать над сокращением заработной платы у других игроков и может даже задействовать еще один экономический рычаг— это поможет регистрации Месси в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Лео крайне важно знать свое будущее до конца сезона. Если его возвращение в «Барселону» окажется невозможным, он, как сообщается, подпишет новый контракт с парижанами.