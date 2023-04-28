По интернету гуляет множество фотографий, на которых Педри и Гави вместе приезжают на тренировочную базу «Барселоны».

Обычно Педри подвозил Гави на тренировки, потому что у 18-летнего полузащитника не было водительских прав.

Но скоро ситуация поменяется. Журналистка Хелена Кондис сообщила, что Пабло сдал теоретическую часть экзамена по вождению, впереди – практика. По информации Кондис, Гави начал подготовку два месяца назад и сдал теорию с первой попытки.

Одной поклоннице «Барсы» повезло особенно. Девушка сдавала экзамен вместе с футболистом «блауграны». Фанатка поделилась фотографией, подписав:

«Я сдавала экзамен по вождению вместе с Гави! Это невероятно».

Пожелаем Гави не сбить ни одного конуса и не пересечь двойную сплошную во время сдачи практической части экзамена!