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По теории – «зачет»! Фанатка узнала, что скоро Гави будет реже пользоваться услугами таксиста Педри

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По интернету гуляет множество фотографий, на которых Педри и Гави вместе приезжают на тренировочную базу «Барселоны».

Un fan se acerca demasiado y asusta a Gavi: la reacción de Pedri... - MarcaTV

Обычно Педри подвозил Гави на тренировки, потому что у 18-летнего полузащитника не было водительских прав.

Но скоро ситуация поменяется. Журналистка Хелена Кондис сообщила, что Пабло сдал теоретическую часть экзамена по вождению, впереди – практика. По информации Кондис, Гави начал подготовку два месяца назад и сдал теорию с первой попытки.

Одной поклоннице «Барсы» повезло особенно. Девушка сдавала экзамен вместе с футболистом «блауграны». Фанатка поделилась фотографией, подписав:

«Я сдавала экзамен по вождению вместе с Гави! Это невероятно».

Нет описания фото.

Пожелаем Гави не сбить ни одного конуса и не пересечь двойную сплошную во время сдачи практической части экзамена!

1 комментарий

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Jaha Kudusov
Если Гави ещё и расписался вместо инспектора, то такие права будут на вес золота!
Её полицейские тормозить будут ради того, чтобы сфоткаться с правами ))
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