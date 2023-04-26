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Пост Гави в социальных сетях после поражения от «Реала» привел фанатов в ярость

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Гави знает, как разозлить болельщиков «Реала», особенно после тяжелого поражения.

«Сливочные» недавно проиграли «Жироне» со счетом 2:4.

«Барселона» опережает «Мадрид» на 11 очков, и Гави не скрывал своего удовольствия после поражения вечных соперников.

Сразу после поражения «Мадрида» от «Жироны» 18-летний игрок поделился фотографией, на которой он смеется со своими товарищами по команде.

Снимок сопровождали два смеющихся смайлика. Согласно Mundo Deportivo, болельщики «Мадрида» неоднозначно восприняли пост Гави, решив, что это реакция на поражение их команды со счетом 2:4.

4 комментария

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Stan.vasilyev
А теперь сами отхватывают от райо(
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Руслан Куб
Ответ Сурхай Лукманов
а без ошибок судей в пользу реала?
Тогда 12>3
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