26 комментариев

Как минимум 4 игрока «Барселоны» не хотят, чтобы Лионель Месси вернулся на «Камп Ноу»: вот их фамилии😱😱😱
У каждого своя мотивация.
Как сообщает El Nacional, четверо «Барселоны» выступают против возможного возвращения легенды клуба Лионеля Месси этим летом. Квартет в составе Роберта Левандовски, Марка-Андре тер Стегена, Ансу Фати и Усмана Дембеле выступает против возвращения аргентинца в «Барсу».
Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых трудностей клуба, перейдя в «Пари Сен-Жермен» бесплатно.
Если в конечном итоге камбэк аргентинца произойдет этим летом, его приход может не понравиться как минимум четырем названным игрокам «Барсы».
Фати почти наверняка придется отказаться от своей футболки с 10-м номером ради аргентинца, да и его шансы регулярно выходить в старте серьезно уменьшатся после возвращения Месси.
Дембеле играет а своей любимой позиции правого вингера после ухода Месси. Ему снова придется бороться с Лео за место в основе, ведь аргентинец также предпочитает играть на правом фланге.
По информации источника, немецкий вратарь Тер Стеген вообще не разговаривает с Месси после их ссоры, которая произошла в 2021 году на тренировке.
Роберт Левандовски,читает, что Месси был бы для него отличным партнером, но понимает, что ему придется расстаться со статусом главной звезды команды.
Новость ради новости
Фати не доказал никому ничего за все время отсутствия Месси в Барсе. Дембеле как играл справа - так и будет играть (если не сломается как всегда).
Месси если вернется в Барсу - составит конкуренцию центральным полузащитникам, а не вингерам.
А Левандовски, несмотря на всю свою крутость, не является настолько главной звездой, чтобы переживать за свое будущее. Напротив - у него появится партнер, что найдет его где угодно одним пасом.