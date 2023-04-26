26 комментариев

У каждого своя мотивация.

Как сообщает El Nacional, четверо «Барселоны» выступают против возможного возвращения легенды клуба Лионеля Месси этим летом. Квартет в составе Роберта Левандовски, Марка-Андре тер Стегена, Ансу Фати и Усмана Дембеле выступает против возвращения аргентинца в «Барсу».

Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых трудностей клуба, перейдя в «Пари Сен-Жермен» бесплатно.

Если в конечном итоге камбэк аргентинца произойдет этим летом, его приход может не понравиться как минимум четырем названным игрокам «Барсы».

Фати почти наверняка придется отказаться от своей футболки с 10-м номером ради аргентинца, да и его шансы регулярно выходить в старте серьезно уменьшатся после возвращения Месси.

Дембеле играет а своей любимой позиции правого вингера после ухода Месси. Ему снова придется бороться с Лео за место в основе, ведь аргентинец также предпочитает играть на правом фланге.

По информации источника, немецкий вратарь Тер Стеген вообще не разговаривает с Месси после их ссоры, которая произошла в 2021 году на тренировке.

Роберт Левандовски,читает, что Месси был бы для него отличным партнером, но понимает, что ему придется расстаться со статусом главной звезды команды.