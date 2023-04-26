FC BARCELONA
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Как минимум 4 игрока «Барселоны» не хотят, чтобы Лионель Месси вернулся на «Камп Ноу»: вот их фамилии😱😱😱

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Лионель Месси Лионель Месси
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
ПСЖ ПСЖ
Усман Дембеле Усман Дембеле
Ансу Фати Ансу Фати
Футбол Футбол

У каждого своя мотивация.

Как сообщает El Nacional, четверо «Барселоны» выступают против возможного возвращения легенды клуба Лионеля Месси этим летом. Квартет в составе Роберта Левандовски, Марка-Андре тер Стегена, Ансу Фати и Усмана Дембеле выступает против возвращения аргентинца в «Барсу».

Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых трудностей клуба, перейдя в «Пари Сен-Жермен» бесплатно.

Если в конечном итоге камбэк аргентинца произойдет этим летом, его приход может не понравиться как минимум четырем названным игрокам «Барсы».

Фати почти наверняка придется отказаться от своей футболки с 10-м номером ради аргентинца, да и его шансы регулярно выходить в старте серьезно уменьшатся после возвращения Месси.

Дембеле играет а своей любимой позиции правого вингера после ухода Месси. Ему снова придется бороться с Лео за место в основе, ведь аргентинец также предпочитает играть на правом фланге.

Месси во время тренировки поругался с тер Штегеном – Чемпионат

По информации источника, немецкий вратарь Тер Стеген вообще не разговаривает с Месси после их ссоры, которая произошла в 2021 году на тренировке.

Роберт Левандовски,читает, что Месси был бы для него отличным партнером, но понимает, что ему придется  расстаться со статусом главной звезды команды.

26 комментариев

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gadkoib
Бред
+49
-1
+48
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gudvinbrok@gmail.com
Алексей Федоров дружи с головой, это полезно для здоровья.
+36
-2
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Jaha Kudusov
Выздоравливайте!
+21
-1
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Gary Gary
Какую-то чушь только что прочитал, это про какую то среднюю школу история? )) аргументы приведены на уровне
+11
0
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Greatest Of All Time
Что за бред я только что прочитал 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+10
0
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Vlad
Чушь какая то. Ансу ещё не того уровня игрок, чтоб мог ставить условия и диктовать что либо. Усман он, что при Месси и, что без него прописался в лазарете. Лева с Месси, как втсвле время Суарес и Неймар найдут оптимальное решение под руководством Хави. А МАТШ снова помирится, делов то. Это мужчина, а не обиженка какая-то сопливая.
+9
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MANGISTAU
Что за бред)))
+6
0
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gwhqjt8hyz
Они так и сказали автору.
+5
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Иван Куянец
Бред бредовый
+4
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Mr-Apelsin Friend
Да даже если и против, то что ? Кто они в сравнении с лучшим игроком в истории и величайшим в Барсе, Левандовски, который только 3 месяца нормально отыграл за Барсу, Дембеле, которому Месси на пустые выкатывал, Фати, которого продадут, тер-Штеген, который никогда за скандалами замечен не был...
Новость ради новости
+3
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Andrew Kruchin
А что за ссора? Расскажите, пожалуйста
+2
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Glukinho
Уже писали, что бред?
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Muhammad Orhan
Такой бред пишут им больше написать не чего по этому такие сказки пишут.
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Mahdijon
Хочется просто взять и удалить 5 последних минут своей жизни
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Артём Толоконников
Играть то Дембеле любит, но вот что то не играет уже пол года
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Рахим.
Если он вернется то будет играть в центре поле в роли ПЗ или же АПЗ
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MK
Вброс, очередной байт для новостей)
+1
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Игорь Климов
Автор неумело пытался подогнать статью под возможную ситуацию, но получилась полная ерунда и профанация. Автору минус за статью.
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Дмитрий Нагорный
Предположение автора. Вот после таких гипотез люди верят и в масонов и в плоскую землю!
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Максим Подлубняк
что за тупой написал это всё
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Алибек Багаутдинов
что за бред?😂
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Егор Чалов
Вы пока не можете никого минусовать - не хватает рейтинга в профиле(с)

Фати не доказал никому ничего за все время отсутствия Месси в Барсе. Дембеле как играл справа - так и будет играть (если не сломается как всегда).
Месси если вернется в Барсу - составит конкуренцию центральным полузащитникам, а не вингерам.
А Левандовски, несмотря на всю свою крутость, не является настолько главной звездой, чтобы переживать за свое будущее. Напротив - у него появится партнер, что найдет его где угодно одним пасом.
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Барселона вамос
Месси вингера играть не будет,Хави будет ставить его в полузащиту или 10,примерно как в ПСЖ в первом сезоне
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azamjzhon
Чужь, ты сам придумал?
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Simone X
Ответ Jaha Kudusov
Выздоравливайте!
От этой болезни нет лечения, к сожалению. Травма мозга - это серьёзно!
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