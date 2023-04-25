FC BARCELONA
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Клуб веселых и находчивых💡Молодежка «Барсы» забила, пока соперника не было на поле

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Один из сыновей Патрика Клюйверта Шейн забил блестящий гол за молодежную команду «Барсы».

Вся команда на самом деле заслуживает похвалы за результативную атаку. Пока одному из их игроков оказывали медицинскую помощь, игроки «Кристал Пэлас» подошли к своему тренеру, чтобы получить инструкции и попить воды — именно тогда вратарь «Барсы» решил действовать.

Вратарь, по-видимому, сказал травмированному игроку, что они могут забить гол, если он быстро восстановится. Этим игроком оказался Шейн Клюйверт, который сразу же побежал к воротам.

Футболисты «Пэлас» поняли, что происходит и попытались помешать «Барсе» забить, но Шейн  слишком быстр.

4 комментария

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CopaAmerica
скорее клуб хитрозадых )) не стоит этим увлекаться, может вернуться бумерангом
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Олег Мордвинов
А радости то капец, в пустые положил🤣🤣🤣
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