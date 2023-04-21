37 комментариев

Nike попросит Ансу Фати отказаться от десятого номера, если Месси вернется в «Барселону». Клуб поддержит компанию в этом вопросе
Дело в деньгах.
Компания Nike попросит Ансу Фати отказаться от футболки с номером 10, если Лионель Месси вернется в «Барселону».
Гигант спортивной одежды хочет максимизировать продажи новых футболок Месси, и думает что десятый номер сможет в этом помочь.
Кроме того, в компании считают, что Фати не оправдал ожиданий и должен отказаться от «звания сильнейшего игрока», которое традиционно олицетворяет десятка.
Как сообщает El Nacional, президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов продать Ансу Фати летом. И, учитывая влияние Nike на клуб, согласен с этой позицией. В крайнем случае, руководство клуба готово надавить на футболиста в этом вопросе.
в Ла Лиге в основной команде можно брать номера до 25 и то 1, 12 и 25 это для вратарей если не ошибаюсь
10 номер надо вывести из обращения и закрепить его за Месси
.... никто такую ещё не носил...оригинально и по существу...