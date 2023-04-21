FC BARCELONA
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Nike попросит Ансу Фати отказаться от десятого номера, если Месси вернется в «Барселону». Клуб поддержит компанию в этом вопросе

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Дело в деньгах.

Компания Nike попросит Ансу Фати отказаться от футболки с номером 10, если Лионель Месси вернется в «Барселону».

Гигант спортивной одежды хочет максимизировать продажи новых футболок Месси, и думает что десятый номер сможет в этом помочь.

Кроме того, в компании считают, что Фати не оправдал ожиданий и должен отказаться от «звания сильнейшего игрока», которое традиционно олицетворяет десятка.

Как сообщает El Nacional, президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов продать Ансу Фати летом. И, учитывая влияние Nike на клуб, согласен с этой позицией. В крайнем случае, руководство клуба готово надавить на футболиста в этом вопросе.

37 комментариев

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Crazy Diamond
Да я думаю он сам будет рад отдать 10ку
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Greatest Of All Time
Требовать не надо, Ансу не глупый он сам отдаст 10 номер с удовольствием.
+19
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Максим Подлубняк
Ответ Yuriy Chistyakov
Футболок с Месси10 полно у каждого болельщика, а вот Месси30 мало у кого есть. Думаю, 30ки лучше бы продавались
30 он взять не может
в Ла Лиге в основной команде можно брать номера до 25 и то 1, 12 и 25 это для вратарей если не ошибаюсь
+15
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+15
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Антон Семёнов
Если Ансу к тому моменту ещё будет в Барсе. А то, может быть никого просить и не придётся
+8
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cektor
Фати не оправдал ожиданий
10 номер надо вывести из обращения и закрепить его за Месси
+9
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Johny111
Я тоже думаю что сам отдаст, меньше давления на него
+5
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svaz
Ответ Геннадий Тимченко
ну да Месси и десять человек из академии Барсы👏
так ансу и есть с ла масии, только вот его уровень сейчас это вторая десятка ла лиги
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Double Crete
Ответ cektor
Фати не оправдал ожиданий 10 номер надо вывести из обращения и закрепить его за Месси
Так нельзя. По правилам Ла Лиги номера игроков основной команды должны быть от 1 до 25. Получается мы теряем одно место в составе, если никому не даем 10 номер.
+5
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Yuriy Chistyakov
Футболок с Месси10 полно у каждого болельщика, а вот Месси30 мало у кого есть. Думаю, 30ки лучше бы продавались
+4
-2
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Даниил Гутин
Фати увы 10тку не заслужил
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Barsenoga
я думаю это будет на пользу самому Фати, не будет огромного давления и ответственности в таком возрасте, надеюсь останется, с Месси он хорошо играл
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AnMe
Ответ Радость Ди Мария
Фати можно не волноваться - Месси останется в ПСЖ ещё на год. Инсайд с Парижа. Там бывший кореш вращается в околофутбольных кругах журналюгой.
Мне тоже изначально так и казалось, да и щас кажется.
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Dnoni R
Ответ Budabuda
Фати не нужно будет отдавать 10 номер, если он уже будет продан.
Да да
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barca1899messi
Ответ cektor
Фати не оправдал ожиданий 10 номер надо вывести из обращения и закрепить его за Месси
Уже писали Почему этого нельзя делать в испанской лиге в отличие от той же итальянской так как в Испании в команде должно быть заявлено 25 игроков это с первого номера по 25 каждый номер который ты будешь выводить из команды будет считаться как зарегистрированный и то есть тогда Барселоне придется регистрировать на одного человека меньше
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Антон Семёнов
Если Ансу к тому моменту ещё будет в Барсе. А то, может быть никого просить и не придётся
или никто просить не будет
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Максим Подлубняк
Ответ Yuriy Chistyakov
Пусть за БарсуБ заявляют
лет слишком много
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Yuriy Chistyakov
Ответ Максим Подлубняк
30 он взять не может в Ла Лиге в основной команде можно брать номера до 25 и то 1, 12 и 25 это для вратарей если не ошибаюсь
Пусть за БарсуБ заявляют
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Манучер Орзуев
Ответ роберт888
Заберут 10 у фати ,и поломают психику пацану совсем
Да ничего не случится какому-то лоху недадут а самому Лео Месси и если ферана продадут о фати оставят то Рафа берет 11 номер а фати вернуть 22 номер кто знает может потом снова заиграет
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Марслан Акматалиев
Не удивлюсь если Месси при возвращении возьмёт 19 номер.
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Манучер Орзуев
Ответ роберт888
Заберут 10 у фати ,и поломают психику пацану совсем
Я так считаю что так как ему дали 10 номер на его плечо много ответственности а он ещё слишком молод для этого и не выдержал по этому пока рано ему 10 номер
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Simone X
Всем и так понятно, что "десятка" вернётся к Месси. Что касается Фати, он умный парень и без этой просьбы вернет этот номер легенде клуба. Очень жаль, что он таки ещё не оправдывает ожиданий пока.
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Arkadios Avgitidis
Ансу если останется, должен носить майку с номером 0,5
.... никто такую ещё не носил...оригинально и по существу...
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кто-то
И так понятно, что отдаст
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Отшельник86
То есть когда для Роналду отдавали 7 то это позор, а как для Месси, так это правильно и не обсуждается.
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Радость Ди Мария
Фати можно не волноваться - Месси останется в ПСЖ ещё на год. Инсайд с Парижа. Там бывший кореш вращается в околофутбольных кругах журналюгой.
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