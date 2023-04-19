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Дичь от жены Дани Алвеса: через месяц после расставания с игроком выложила фото своего поцелуя с известной моделью😱😱😱

Дани Алвес Дани Алвес
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Экс-защитнику «Барсы» не позавидуешь.

Джоана Санс объявила о расставании с футболистом, которого обвиняют в изнасиловании, 16 марта. Дани и испанская модель встречались с 2015 года, а в 2017-м они поженились. В 2023 году, после ареста Алвеса, 30-летняя женщина подала на развод.

В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме - Ultras Action - Блоги - Sports.ru

«Я двигаюсь дальше. Всякий раз, когда я могу, я вижусь с ним, чтобы узнать, как у него дела, как он себя чувствует, и получить от него весточку. Это очень сложная ситуация».

А в среду Санс выложила в сторис пост, обращенный к близкой подруге – известной испанской модели Сандре Табарес.

 «С днем ​​рождения, Сандра Табарес. Я люблю тебя. Спасибо, что подняла меня с земли и снова наполнила жизненной силой. Мы продолжаем создавать моменты», - этой подписью и фото совместного поцелуя сопроводила пост жена Алвеса.

18 комментариев

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Why always me?!
Хороший у жены Алвеса вкус. Сандра Табарес красотка!
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Александр Милосавлевич
Ну, выложила и выложила. Чего бухтеть-то
+19
-3
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Ашот Камштович
Ответ Северный болельщик
Вроде как и не измена
В презервативе - не измена
+7
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Мадрид наказывает!
так и где поцелуй-то?
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sashafan2
>Фото поцелуя
>На фото нет поцелуя
Ох, спортс😂
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MK
на ровнем месте кликбейтит )
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banchik1
Ответ Hella black
Такие вот они Западные ценности
Целовать красивых баб? Ужасно, действительно.
+4
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banchik1
Ответ Александр Милосавлевич
Ну, выложила и выложила. Чего бухтеть-то
Тут только завидовать надо)
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Северный болельщик
Вроде как и не измена
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Evgen_Hazard
Что толкает людей (Алвеса) на такие поступки, когда у тебя такая жена? Такой идиотизм
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Egobrain junior
А в чем дичь? Женщина подала на развод после измен мужа, имеет право встречаться с кем хочет.
Тем более, что женские пьяные поцелуи вообще ни о чем не говорят
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Тимофей Кушнир
Такой заголовок, а пост – х***я
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Red Line
"спорц не копается в белье", заверяла редакция во всеуслышание)

что с лицом, спорц? потерял и найти не можешь?)
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Ашот Камштович
Ответ Hella black
Такие вот они Западные ценности
Не только западные, теперь и наши тоже
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