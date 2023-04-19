18 комментариев

Дичь от жены Дани Алвеса: через месяц после расставания с игроком выложила фото своего поцелуя с известной моделью😱😱😱
Экс-защитнику «Барсы» не позавидуешь.
Джоана Санс объявила о расставании с футболистом, которого обвиняют в изнасиловании, 16 марта. Дани и испанская модель встречались с 2015 года, а в 2017-м они поженились. В 2023 году, после ареста Алвеса, 30-летняя женщина подала на развод.
В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.
«Я двигаюсь дальше. Всякий раз, когда я могу, я вижусь с ним, чтобы узнать, как у него дела, как он себя чувствует, и получить от него весточку. Это очень сложная ситуация».
А в среду Санс выложила в сторис пост, обращенный к близкой подруге – известной испанской модели Сандре Табарес.
«С днем рождения, Сандра Табарес. Я люблю тебя. Спасибо, что подняла меня с земли и снова наполнила жизненной силой. Мы продолжаем создавать моменты», - этой подписью и фото совместного поцелуя сопроводила пост жена Алвеса.
>На фото нет поцелуя
Ох, спортс😂
Тем более, что женские пьяные поцелуи вообще ни о чем не говорят
что с лицом, спорц? потерял и найти не можешь?)