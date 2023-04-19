18 комментариев

Экс-защитнику «Барсы» не позавидуешь.

Джоана Санс объявила о расставании с футболистом, которого обвиняют в изнасиловании, 16 марта. Дани и испанская модель встречались с 2015 года, а в 2017-м они поженились. В 2023 году, после ареста Алвеса, 30-летняя женщина подала на развод.

В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

«Я двигаюсь дальше. Всякий раз, когда я могу, я вижусь с ним, чтобы узнать, как у него дела, как он себя чувствует, и получить от него весточку. Это очень сложная ситуация».

А в среду Санс выложила в сторис пост, обращенный к близкой подруге – известной испанской модели Сандре Табарес.

«С днем ​​рождения, Сандра Табарес. Я люблю тебя. Спасибо, что подняла меня с земли и снова наполнила жизненной силой. Мы продолжаем создавать моменты», - этой подписью и фото совместного поцелуя сопроводила пост жена Алвеса.