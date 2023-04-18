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«Барселона» присматривается к «Эрлингу Холанду 2.0». Каталонцы рассматривают его, как дешевый аналог Витору Роке

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Денег нет, но трансферы нужны.

«Барселона» подготовила несколько альтернативных вариантов нападающему «Атлетико Паранаэнсе» Витору Роке на тот случай, если каталонцам не удастся подписать бразильского форварда летом.

Испанский портал Sport сообщает, что сине-гранатовые следят за игрой нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

20-летний датчанин проводит хороший сезон в Серии А. Ему уже дали прозвище «Эрлинг Холанд 2.0» из-за того, что он похож на форварда «Манчестер Сити».

Ожидается, что Хейлунд обойдется каталонцам дешевле Роке, который оценивается в 45 миллионов евро.

Датчанин сыграл в дебютном сезоне за «Аталанту» 28 матчей, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.

2 комментария

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BarsaMaks
Лучше постараться взять Роке
+4
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+4
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dadahandadahan3@gmail.com
возьмите Соболева))
0
0
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