В беседе с изданием Diario Sport Хосеп Мария Мингелья, который когда-то помог «Барселоне» подписать Марадону и Месси, раскритиковал Гави.

Мингелья считает, что Пабло недостаточно хорош для «блауграны»:

«Почти все со мной соглашаются. Гави пришел в команду в очень сложный период, он пробился в основу благодаря своему труду и посредственности, которая сейчас существует в полузащите команды. В футболе я начал с трансфера Кубалы, а продолжил работой с такими игроками, как Марадона, Ромарио, Стоичков. Это тот уровень, который я хочу видеть в «Барселоне». Гави очень честен и очень предан своему делу, но он не на уровне «Барсы».

Затем Мингелья сравнил Гави с Федерико Вальверде:

«В клубе Гави – третий футболист по количеству игрового времени, при этом он забил всего два гола. И это в атакующей команде. Думаю, это прямое доказательство его недостатков. Если ты зациклен лишь на разрушении игры соперника, то ты не выполняешь свою работу целиком. Не хочу сравнивать, но Феде Вальверде регулярно проникает в штрафную и забивает голы. Я бы отправил Гави в английский клуб, где полузащитники должны забивать голы. Может, в такой команде он станет лучше».

Что ж, вскоре Пабло может оказаться в Англии. По информации издания As, «Челси» готов сделать Гави крупное предложение. Если полузащитник согласится, он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги.

А «Барселона» тем временем думает, как сохранить юношу в столице Каталонии. Mundo Deportivo сообщает, что для этого «блауграна» может активировать очередной экономический рычаг.

Что думаете о словах Мингельи?