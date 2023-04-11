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Лучший − Бускетс, худший − Гави. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Жироны»

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Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Гави Гави
Футбол Футбол

Третья ничья для команды.

В домашнем матче на «Камп Ноу» «Барселона» и «Жирона» не смогли забить друг другу голов − 0:0. Несмотря на потерю очков, каталонцы все равно увеличили преимущество перед идущим вторым «Мадридом» до тринадцати.

Матч совершенно не изобиловал опасными моментами. Блауграна была чуть ближе к забитому мячу, но и «Жирона» имела очень неплохой момент, в котором Кастельянос вышел один на один с Тер Стегегом, мог отдавать на пустые ворота Цыганкову, но решил бить сам. Мяч пролетел рядом со штангой.

Лучший игрок матча − Серджи Бускетс. На счету игрока, чье будущее в клубе должно проясниться на этой неделе, два ключевых паса и 100% выигранных дуэлей. Кроме этого Серджи совершил 4 перехвата и 3 отбора.

Худший игрок матча − Гави. Перед игрой испанец получил объятия от Левандовски, которые, впрочем, не помогли ему показать лучшие качества на поле. Всего один удар в створ за матч, три фола и 14 потерь.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Жироны»? Пишите в комментариях.

21 комментарий

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TAGAY
Ответ Crazy Diamond
Полностью согласен, в каждом матче Рафа пытается одним и тем же движением обойти защитника и естественно у него не получается...все мячи теряет как дебил. На его фоне Торрес реально выглядит верхом техничности))
Не на его фоне ,а вообще.. Ферран очень техничный по обводкам в среднем за 90 минут он первый в Барсе с отрывом и даже супер-пупер "дриблер" Дембеле уступает ему, хотя Француз почти все свои дриблинги набирает за счет скорости, у Феррана за счет техники, правда в том что Ферран не так часто пытается обводить а лишь когда другого варианта нет, просто не хватает уверенности и из за боязни потерять мяч
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кто-то
Очень странные оценки, у МАТШ выше должно быть
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Таалайбек Утуров
Все говорят Фати и Рафинья худшие но Левандовски по моему худший, 3 раза он мог забить епрст
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Crazy Diamond
Ответ Mister Ghost
Рафинья мрак, когда-нибудь сможет обвести кого-нибудь? Ферран вышел и смог хотя бы один раз обвести красиво соперника, этот же настолько приметивен, что сопернику даже не надо отбирать толком, а мяч сам в их ноги попадет. Лучше бы Хави дал больше времени Феррану поиграть
Полностью согласен, в каждом матче Рафа пытается одним и тем же движением обойти защитника и естественно у него не получается...все мячи теряет как дебил. На его фоне Торрес реально выглядит верхом техничности))
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Mister Ghost
Рафинья мрак, когда-нибудь сможет обвести кого-нибудь? Ферран вышел и смог хотя бы один раз обвести красиво соперника, этот же настолько приметивен, что сопернику даже не надо отбирать толком, а мяч сам в их ноги попадет. Лучше бы Хави дал больше времени Феррану поиграть
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TAGAY
+12, матч в запасе.. мог бы и Пабло дать играть но Хави трус! Боится рисковать. Уверен приди он после Сетьена сейчас Видаль и Ракитич бегали в центре а Педри по орендам а Гави во второй команде.. Кессиэ ни в атаке ни в обороне толку нет а все равно на поле.. что с Хави происходит в этом сезоне?! Как он крут был в прошлом сезоне и какой же сырой в этом.. в лиге чертовски везет и Марк гениален, а играй он как последние 3-4 года Барса бы треском провалила бы сезон И в лалиге.
Лева-деревяха! И этому игроку просили ЗМ?! Забивает но как же убог он в игре.. лучше бы Обаму оставили, этот хоть не возил аутсайдеров но в топ матчах даже когда не забивал был чертовски полезным.
А так сегодня играли убого без идей одни прострелы/навесы...без Педри команда убого играет! Ждем его и Френки!
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Musashi Miyamoto
От Левандовски уже который раз мяч как от бревна отлетает, это просто нонсенс, как может футболист с такими регалиями и опытом ТАК быстро деградировать в течении одного сезона
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jovm.o
Позор! Просто позор!
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gudvinbrok@gmail.com
Самый худший это поляк, а Гави хорошо сыграл.
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Виктор Кашшаи
Надеюсь Лёва начнёт работать над своей психологией, а то видимо после ЧМ потерял желание играть и мотивацию
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Achilles 21
всем неуд
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dato ato
Левандовский-ДЕРЕВО.
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Игорь Климов
Рафинья, Левандовски, Фати, были худшие.
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инна витенберг
Если судить по дестибальнй системе то:Рафинья, Фати, Робертом, Кунде, Торесс заслужили -2. Это что игра лидера.
+2
-1
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vwzx8mx5vh
И этой команде не нужен Месси?)
+3
0
+3
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Pāvels Belousovs
Ответ Vlad
Да уж... Сколько все таки лёва тронжирит моментов
Ему нужен конкурент в центре, надеюсь они купят Виктор Рокке
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Butrymovich Mikalai
=)))) параллельная реальность какая то
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Ya_Mama
Традиционно худшего убрали уже в перерыве.
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СД18
Это какая то параллельная реальность. Гави был один из лучших, а вот Роберто - дно, а так же Рафинья.
+11
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+11
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Tutto Putto
Роберто, Рафинья и Фати лучше Гави? Что за оценки бл
+11
0
+11
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Vlad
Да уж... Сколько все таки лёва тронжирит моментов
+5
0
+5
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