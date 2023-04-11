21 комментарий

Третья ничья для команды.

В домашнем матче на «Камп Ноу» «Барселона» и «Жирона» не смогли забить друг другу голов − 0:0. Несмотря на потерю очков, каталонцы все равно увеличили преимущество перед идущим вторым «Мадридом» до тринадцати.

Матч совершенно не изобиловал опасными моментами. Блауграна была чуть ближе к забитому мячу, но и «Жирона» имела очень неплохой момент, в котором Кастельянос вышел один на один с Тер Стегегом, мог отдавать на пустые ворота Цыганкову, но решил бить сам. Мяч пролетел рядом со штангой.

Лучший игрок матча − Серджи Бускетс. На счету игрока, чье будущее в клубе должно проясниться на этой неделе, два ключевых паса и 100% выигранных дуэлей. Кроме этого Серджи совершил 4 перехвата и 3 отбора.

Худший игрок матча − Гави. Перед игрой испанец получил объятия от Левандовски, которые, впрочем, не помогли ему показать лучшие качества на поле. Всего один удар в створ за матч, три фола и 14 потерь.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Жироны»? Пишите в комментариях.