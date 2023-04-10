Могут вернуться летом в Каталонию.

В начале сезона «Барселона» отдала в аренду семь игроков. Некоторые из них впечатляют в новых клубах, другие − нет.

Вот последние новости об арендованных игроках каталонского клуба.

Абде Эззальзули («Осасуна»). Марокканский вингер навел много шума своей игрой. В настоящее время он лучший дриблер Ла Лиги и забил 5 мячей в 26 матчах. Кроме этого помог клубу выйти в финал Кубка Испании.

Франсишку Тринкау («Спортинг»). В своем родном клубе форвард проводит достойный сезон. На данный момент Тринкау в 43 матчах забил 12 голов, а недавно в победном для клуба матче оформил хет-трик.

Николас Гонсалес («Валенсия»). Часто травмируется и этот сезон явно не пойдет ему в активе. В прошлом году сломал палец, а в минувшие выходные вновь выбыл из строя. Скорее всего, летом его вновь отправят в аренду или продадут.

Самюэль Умтити («Лечче»). В начале игроку было трудно привыкнуть к Италии, но сейчас он регулярно играет в старте. В последних 16 матчах он провел в основе 15. «Лечче» был бы не против сохранить защитника у себя, но они могут вылететь в Серию Б.

Серджиньо Дест («Милан»). Еще один игрок «Барсы» в Италии, но в отличие от Умтити, дела его не очень. Итальянские СМИ оценили уровень защитника как «ниже среднего». За весь сезон он провел всего 14 матчей и только 4 в старте.

Клеман Лангле («Тоттенхэм»). Француз слегка улучшил свое положение в Англии. На данный момент у него 29 игр за «шпор» и один гол. 26-летний игрок регулярно выходит на замену. Возможно, что его оставят.

Алекс Кольядо («Эльче»). В этом сезоне форвард из-за травм у игрока много проблем. У него только 12 матчей и только недавно игрок вернулся после четырехмесячного перерыва. Сыграл всего две минуты.

Кого из этих игроков вы хотели бы видеть в «Барселоне» в следующем сезоне? Пишите в комментариях.