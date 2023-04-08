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В «Барселону» может вернуться экс-игрок «блауграны». Клуб считает, что он укрепит полузащиту команды

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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По информации издания Diario AS, Тиаго Алькантара попал в шорт-лист игроков, чьи трансферы «Барселона» рассматривает в качестве усиления полузащиты.

Контракт испанца с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне АПЛ Тиаго пропустил много матчей из-за травм. По мнению руководства «блауграны», частые повреждения игрока могут убедить «красных» расстаться с полузащитником.

Еще в 2021 году издание Daily Mail сообщало, что Хави заинтересован в возвращении Тиаго на «Камп Ноу». Несмотря на нынешние проблемы испанца в «Ливерпуле», он все еще серьезно помогает команде, потому слабо верится в то, что англичане расстанутся с полузащитником.

Алькантара находился в системе «Барселоны» с 2004 по 2013 год, а затем перебрался в «Баварию», с которой завоевал множество трофеев. После семи лет в Мюнхене испанец подписал контракт с «Ливерпулем».

Хотели бы увидеть возвращение Тиаго в «Барсу»? Отпустит ли Клопп полузащитника?

4 комментария

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Sadullo
Сбитый лётчик
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Callmepablo
🦆
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Эксперт Спортс
Нее ну нее
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predMBAPPE
Это уже Тиаго Кожзам а не Алькантара
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