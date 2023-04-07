В 22-м туре чемпионата Алжира по футболу «Арба» одолела «Магру» со счетом 5:1.

Рядовая встреча вызвала бурю эмоций у поклонников «Барселоны», которые наткнулись на отчет о матче. Взгляните на эмблемы клубов, ничего не напоминает?

Эмблемы двух алжирских команд очень похожи на логотип «Барсы». В высшем дивизионе чемпионата североафриканской страны есть еще один «близнец» «блауграны» – «Белуиздад»:

«Белуиздад», кстати, расположился на первой строчке турнирной таблицы.

Фанаты в соцсетях прокомментировали разнообразие эмблем в чемпионате Алжира:

💭 «Представьте товарищеский турнир, в котором участвуют эти алжирские команды и «Барселона». Это будет похоже на тот самый мем с человеком-пауком».

💭 «Да, у нас в Алжире действительно есть проблема с логотипами клубов. Все эмблемы — это просто копии логотипов европейских команд».

💭 «Только не списывай точь-в-точь».

💭 «Наглядное доказательство популярности и влияния «Барсы» на футбол».

💭 «Это «Барселона» с китайского сайта?»

💭 «У этих алжирских клубов даже названия созвучны. Удивительно!»

А вы знали о существовании таких команд?