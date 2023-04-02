Хороший результат.

«Барселона» одержала уверенную победу над «Эльче» со счетом 4:0 в матче Ла Лиги на выходных.

В результате четыре игрока «Барсы» были попали в команду недели Ла Лиги: Марк-Андре тер Cтеген, Рональд Араухо, Гави и Эрик Гарсия.

Тер Стеген сделал пару важных сейвов, и помог каталонской команде еще раз выиграть всухую. Араухо великолепно отработал в обороне, а также отдал результативную передачу.

Эрик Гарсия отлично раскрылся в новой для себя роли опорного полузащитника, а Гави тоже отметился ассистом.

А вот Роберт Левандовски не вошел в команду недели, несмотря на то, что забил два гола и сделал результативную передачу. Вместо него был выбран нападающий «Реала» Карим Бензема, который оформил хет-трик в ворота «Реал Вальядолид».