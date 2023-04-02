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4 игрока «Барсы» вошли в команду недели Ла Лиги. Но не Левандовски ❌

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рональд Араухо Рональд Араухо
Барселона Барселона
Гави Гави
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Футбол Футбол

Хороший результат.

«Барселона» одержала уверенную победу над «Эльче» со счетом 4:0 в матче Ла Лиги на выходных.

В результате четыре игрока «Барсы» были попали в команду недели Ла Лиги: Марк-Андре тер Cтеген, Рональд Араухо, Гави и Эрик Гарсия.

Тер Стеген сделал пару важных сейвов, и помог каталонской команде еще раз выиграть всухую. Араухо великолепно отработал в обороне, а также отдал результативную передачу.

Эрик Гарсия отлично раскрылся в новой для себя роли опорного полузащитника, а Гави тоже отметился ассистом.

А вот Роберт Левандовски не вошел в команду недели, несмотря на то, что забил два гола и сделал результативную передачу. Вместо него был выбран нападающий «Реала» Карим Бензема, который оформил хет-трик в ворота «Реал Вальядолид».

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