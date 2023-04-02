8 комментариев

Посчитали, что каталонцы нарушили правила.

Вчера «Барселона» в гостях разгромила «Эльче» со счетом 4:0. Голы забивали Фати, Ферран Торрес и дважды Роберт Левандовски. Однако соперник каталонского клуба посчитал, что в игре были нарушены правила, которые позволят пересмотреть результат матча.

Как считает «Эльче», молодой игрок «Барсы» Гави не имел возможности принимать участие в игре. Все дело в том, что в правилах Федерации футбола Испании (RFEF) есть пункт, согласно которому игрок, чья регистрация была аннулирована, не может выходить на поле в том же сезоне.

Как известно, Гави начинал сезон под тридцатым номером и в качестве игрока «Барселоны Б», хотя играл он при этом за первую команду. Зимой «Барса» решила перерегистрировать игрока в основу и дать ему шестерку. Каталонцы так и сделали, но сперва это решение было аннулировано, а в итоге подтверждено.

Не ясно, на что собираются напирать в «Эльче», ведь апелляция «Барселоны» на аннулированное решение была принята, а игрок по итогу получил перерегистрацию.