FC BARCELONA
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«Эльче» собирается подать протест на результат вчерашнего матча против «Барсы». Все дело в Гави

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Посчитали, что каталонцы нарушили правила.

Вчера «Барселона» в гостях разгромила «Эльче» со счетом 4:0. Голы забивали Фати, Ферран Торрес и дважды Роберт Левандовски. Однако соперник каталонского клуба посчитал, что в игре были нарушены правила, которые позволят пересмотреть результат матча.

Как считает «Эльче», молодой игрок «Барсы» Гави не имел возможности принимать участие в игре. Все дело в том, что в правилах Федерации футбола Испании (RFEF) есть пункт, согласно которому игрок, чья регистрация была аннулирована, не может выходить на поле в том же сезоне.

Как известно, Гави начинал сезон под тридцатым номером и в качестве игрока «Барселоны Б», хотя играл он при этом за первую команду. Зимой «Барса» решила перерегистрировать игрока в основу и дать ему шестерку. Каталонцы так и сделали, но сперва это решение было аннулировано, а в итоге подтверждено.

Не ясно, на что собираются напирать в «Эльче», ведь апелляция «Барселоны» на аннулированное решение была принята, а игрок по итогу получил перерегистрацию.

8 комментариев

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DHARMA Initiative
Я буду радоваться, когда этот "топ" , которому "незаконно зарегистрированный мальчишка" помешал обыграть Барселону, отправится в сегудну. Дно
0
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Бускетс это позиция
Фернандо Поло: Клуб проконсультировался с Ла Лигой и испанской федерацией в пятницу, прежде чем включить Гави в заявку, и они дали свое согласие.

• Клуб не обеспокоен возможной жалобой «Эльче».
+6
0
+6
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Svetlana Ivanova
А чего только результаты этого матча пересматривать? Может грозному Эльче сразу первое место подарить?
+1
0
+1
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МГЕР
Душа клуба совсем не соответствует верных болелов и красоту домашнего стадиона. Гной капает. Допустим победу присудят вам, в сегунде теплее будет или как????
+8
0
+8
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Raul14
Пасынок Пике понимает что спотифой-борселона все равно будет расформирована, поэтому ведёт себя как хочет))
0
-3
-3
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Вячеслав Новиков
Ещё одни нытики нашлись, ну не было бы Гави Эльче полюбэ разгромил бы Барселону
+3
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+3
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Inside 88 LW
Прекрасный стадион и атмосфера а клуб оказывается с гнильцой.
Успехов в сегунде - там жалуйтесь )
+15
0
+15
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Alexlagodny
Просто Эльче еще не получили утреннюю газету и еще не прочитали свежие новости по поводу перерегистрации Гави😂 А вообще весело читать такие новости, как будто это их в элите сохранит 🤦🏻‍♂️😂
+17
0
+17
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